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蘋果開發者大會7日登場 將推iOS 15和新MacBook Pro？

編譯中心 / 綜合報導
蘋果年度盛事全球開發者大會（WWDC）將在6月7日採線上形式舉行。（取材自蘋果公司網站）
蘋果年度盛事全球開發者大會（WWDC）將在6月7日採線上形式舉行。（取材自蘋果公司網站）

Apple（蘋果）的全球開發者大會（WWDC）7日將正式舉行，有外媒分析蘋果將推出iOS 15、watchOS8等，以及Safari、健康、地圖和 iMessage 都將有重大更新。蘋果將提及新的隱私保護、健康追蹤，以及訊息功能。

根據知名蘋果分析網站「9to5Mac」報導，蘋果全球開發者大會（WWDC）將於7日上午10時舉行，這是自去年新冠疫情全球大流行後，恢復到正常時間舉行，不過這次還是採用線上方式發表。WWDC 2021將會在Apple Park進行直播，最受矚目的焦點之一就是蘋果是否將推出iOS 15和iPadOS 15。

報導指出，蘋果也在對iMessage進行更改，長期目標是希望能將iMessage變成更像是一個類似於WhatsApp「社交平台」，目前尚不清楚今年會推出哪些新功能。

另外，蘋果還將透過iOS 15中的新功能保護使用者隱私，該功能會向用戶顯示，哪些應用程式正在收集有關他們的數據。關於Apple Watch，蘋果也將推出watchOS 8，提高在戶外環境下常亮顯示的亮度，以及縮小版的Apple Notes（備忘錄）。

另外，新款MacBook Pro也有機會在WWDC登場， MacBook Pro 預計將帶來全新設計，除了升級 mini-LED 顯示技術外，也預估新設計會更扁平，類似於 iPad Pro，螢幕下方的「MacBook Pro」標誌也將被移除，也將重新搭載 HDMI、MagSafe與SD卡插槽等端口。

在iPhone和iPad的軟體更新中，用戶將能設定一種狀態（例如是否正在開車、睡覺、工作，或是不想被打擾），並決定如何處理傳入的通知。這項更新還包括更注重自動回覆訊息，以及螢幕頂端傳入通知橫幅的新設計。

蘋果計畫重新設計iPad主畫面，並支援用戶把日曆、天氣、股市動態資訊之類的小工具，擺放在主畫面任一位置。蘋果也計畫改良多工處理系統，讓用戶更容易同時操作多個App。

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