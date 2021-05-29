我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

手機一摔螢幕竟變「恐怖電影」？ 網友嚇：要爆炸了

聯合新聞網／綜合報導
日本一位網友的母親因不慎摔到手機，結果手機螢幕居然變成恐怖電影一般的畫面。（取材自推特）
日本一位網友的母親因不慎摔到手機，結果手機螢幕居然變成恐怖電影一般的畫面。（取材自推特）

現代智慧型手機方便，什麼事幾乎都能靠手機解決。不過手機螢幕普遍不耐摔，容易造成損傷。最近就有一位日本網友，因為手機不慎摔到，結果竟然出現了令人意想不到的畫面，令許多網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位日本網友「sofs72」在推特分享，表示他媽媽最近在掃除時，不小心摔到原本放在口袋裡的手機。結果這一摔，讓手機的液晶螢幕嚴重受損。

sofs72一查看，發現手機螢幕呈現斑駁狀，還發出暗藍色的光，上頭的字幾乎都看不太清楚，好像什麼恐怖片的場景一樣，讓他忍不住哀號。寫著「請輸入密碼」的畫面，更像是一旦輸入了什麼，就會有鬼怪跑出來一般。

其他網友看了，紛紛表示「這也太慘」、「好恐怖好恐怖」、「輸錯密碼會爆炸嗎」、「死亡遊戲要開始的氣氛」、「安卓6.66」、「笑了」、「輸錯密碼會被電擊、噴毒瓦斯」、「左邊其實有點像滿開的夜櫻」、「挺帥的」、「夏天到了啊」、「我覺得這可以賣高價耶」、「已經變成藝術了」、「墮入到冥界了」。

智慧型手機 日本 安卓

上一則

5月29日星座運勢 牡羊平順安好 射手直覺靈驗

延伸閱讀

日外相首度回應提供台灣AZ疫苗：討論中

日外相首度回應提供台灣AZ疫苗：討論中
傳日本將贈AZ疫苗給台 陳時中：要來要早、晚就沒意思

傳日本將贈AZ疫苗給台 陳時中：要來要早、晚就沒意思
東京奧運又多了阻難…地圖標「竹島」 韓揚言杯葛

東京奧運又多了阻難…地圖標「竹島」 韓揚言杯葛
澳維省4度封城 日延長緊急事態

澳維省4度封城 日延長緊急事態

熱門新聞

美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

2021-05-21 22:42
喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
勞力士近日在官方instagram帳號發表探險家二號Explorer II腕表的改版細節，解謎也引起網友熱議。（取材自Instagram、合成圖）

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

2021-05-22 02:46
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)

星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

2021-05-22 01:11
八卦雜誌用封面報導查理王子將使出狠辣手段，擊垮媳婦梅根。(路透)

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

2021-05-24 00:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS