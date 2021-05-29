手機一摔螢幕竟變「恐怖電影」？ 網友嚇：要爆炸了
現代智慧型手機方便，什麼事幾乎都能靠手機解決。不過手機螢幕普遍不耐摔，容易造成損傷。最近就有一位日本網友，因為手機不慎摔到，結果竟然出現了令人意想不到的畫面，令許多網友嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位日本網友「sofs72」在推特分享，表示他媽媽最近在掃除時，不小心摔到原本放在口袋裡的手機。結果這一摔，讓手機的液晶螢幕嚴重受損。
母親がスマホ落として画面が変になったと言ってきたんで見てみたら完全にホラー仕様になってて声出た pic.twitter.com/dbod3gyQFS— カラテ (@sofs72) May 23, 2021
sofs72一查看，發現手機螢幕呈現斑駁狀，還發出暗藍色的光，上頭的字幾乎都看不太清楚，好像什麼恐怖片的場景一樣，讓他忍不住哀號。寫著「請輸入密碼」的畫面，更像是一旦輸入了什麼，就會有鬼怪跑出來一般。
其他網友看了，紛紛表示「這也太慘」、「好恐怖好恐怖」、「輸錯密碼會爆炸嗎」、「死亡遊戲要開始的氣氛」、「安卓6.66」、「笑了」、「輸錯密碼會被電擊、噴毒瓦斯」、「左邊其實有點像滿開的夜櫻」、「挺帥的」、「夏天到了啊」、「我覺得這可以賣高價耶」、「已經變成藝術了」、「墮入到冥界了」。
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