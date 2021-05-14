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LINE FRIENDS上海門市關閉 中國僅剩2家店

記者林汪靜／即時報導
LINE FRIENDS正在關閉中國門市。（取材自微博）
LINE FRIENDS正在關閉中國門市。（取材自微博）

南韓即時通訊LINE旗下的卡通原創品牌LINE FRIENDS正在關閉中國門市。最近又關閉上海淮海路的LINE FRIENDS旗艦店，該店宣布門市已於5日晚間10點正式關閉，至此，上海已無LINE FRIENSDS線下門市。事實上，LINE FRIENDS之前已陸續關閉杭州、重慶、北京等地的店面。

界面新聞報導，2016年11月正式對外營業的淮海路LINE FRIENDS旗艦店，是上海首家以熊大妹妹丘可（CHOCO）為主題的精品店，內設LINE FRIENDS CAFé，門店外坐在屋簷上的CHOCO頗吸睛，一度吸引不少消費者前往拍照、購物。

該店關閉後，對於在淮海路門店營業期間購買產品，以及關店後需要處理售後服務的消費者，LINE FRIENDS表示會妥善處理相關問題，消費者可以聯繫產品包裝上標示的客服電話諮詢相關服務。

事實上，上海不是該品牌線下門市撤出的首個城市，之前已陸續關閉在杭州、重慶、北京等多地的門市。據LINE FRIENDS品牌微信公眾號消息指出，巔峰時期，該品牌中國營運的門市有12家。查詢公開資訊可以發現，截至5月14日，LINE FRIENDS在中國僅有成都遠洋太古里和南京凱瑟琳廣場的兩家店仍在營業。

LINE FRIENDS證實，所有線下傳統門市將逐一關閉，推斷目前僅有的這兩家店未來也都會關閉。

對此，LINE FRIENDS解釋，這是順應品牌整體戰略的舉措，由於整體戰略布局的需要，品牌未來將不再把線下門市作為經營重點，會發展以內容為核心的數位資產，更集中在線上及平台。針對線下門市，LINE FRIENDS也在階段性地、有計畫地逐步調整，先從授權經營門市、再到直營門市逐步關店，進而將線下空間體驗聚焦在主題空間授權以及和商業地產合作的快閃店模式。

據了解，2014年7月，LINE中國區營運被叫停，其通訊社交和遊戲業務發展受阻，幾個月後，LINE FRIENDS便開始線下門市業務。

當時，中國市場上的IP（智慧財產權）玩家有限，LINE FRIENDS迅速贏得年輕人的關注，可供打卡拍照的卡通形象場景、可愛的周邊產品，使其線下門市開業時總是吸引消費者前往排隊打卡。2016年，是LINE FRIENDS線下門市在中國市場拓展最快的一年，這段時間在廣州、南京、深圳、成都、北京等城市開出6家店面。

但隨著時間推移，LINE FRIENDS門市場景和周邊商品同質化、低CP值、創新不足的問題日益突顯，加上市場上有越來越多的新IP出現，也進一步擠壓LINE FRIENDS的生存空間。

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