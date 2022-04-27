疫情改變你和我╱母與幼子分隔中美 1年半才相見

張玲和兒子翊寶因為疫情阻隔中美兩地一年半，終於團聚。（張玲提供）

張玲2020年夏天把兒子翊寶從紐約送回中國時，沒想到再次見到兒子會是一年半以後，更沒想到迎接兒子回美的路如此曲折。

歐遊成疫前最後狂歡

來自陝西西安的張玲在紐約大學從事學術工作，丈夫也在紐約上班；2018年翊寶出生，給家裡增添了歡樂，婆婆也從中國來美幫忙帶娃，一家人過著簡單卻滋潤的小日子；張玲說，她當時最大的願望是能帶著兒子到處旅遊，增廣他的見識；一家人2019年趁聖誕假期去歐洲旅遊，「沒想到這是疫情 前『最後的狂歡』」。

新冠疫情2020年初開始，3月紐約疫情爆發，開始封城 ；張玲說，首輪疫情高峰期間一家四口在家裡悶了兩個月足不出戶，「後來看到中國已基本消滅了疫情，就開始想，不妨先送孩子回國，畢竟美國疫情太嚴重，婆婆在美國還不如中國安全；同時考慮到美國的兒童活動場所基本關閉，孩子正在語言發育階段，在美國不利於兒子的社交發展，去中國則可以正常上幼兒園；而且還可帶孩子回去讓家裡的老人看看」。

打定主意後，張玲就給婆婆和兒子訂了回國的機票；當時由於工作走不開，入境中國隔離時間又太長，張玲和丈夫都未回去，2020年8月將兒子和婆婆送上了回國的班機。後來發現，兒子在國內的生活遠比在美國豐富多采，「又能上幼兒園，到處旅遊也不受限，雖然沒法在孩子身邊陪伴，但感覺的確送回國是不錯的決定」。

疫情起伏 幼子返美落空

張玲原打算讓兒子在國內待半年就讓他回美，她說，當時對疫情預測比較樂觀，「畢竟2020年底新冠疫苗 就出來了，我們覺得美國對中國的旅行禁令很快就能解除，順利回來不是問題；但沒想到，美國一直維持對中國的旅行禁令，我們也不想讓婆婆帶著孩子從第三國繞遠，所以回美計畫一拖再拖」。

她說，雖然每天都能跟兒子視頻見面，但看起來兒子越來越希望有父母的陪伴，「有一次婆婆對我說，翊寶上幼兒園看到別的孩子都有自己的爸爸媽媽來接，自己就會自言自語說，『我也有爸爸媽媽』，這讓我們感到心酸，於是開始催促婆婆準備回美的行程」。

終於，美國於去年11月解除了對中國的旅行禁令，張玲就趕緊給婆婆買了1月初回美的機票；但沒想到，12月中旬開始西安疫情爆發，12月底開始封城，翊寶和婆婆也沒法按原計畫回美，只好取消行程；張玲說，「本以為馬上就能見到兒子，興奮了一個多月，西安封城卻讓我們的希望都落了空」。

「好在西安控制疫情較快」，張玲說，「1月中旬我們預計西安將很快解封，於是就給婆婆和孩子買了2月中旬來美的機票， 覺得那時應該問題不大」。

一波三折 最後終團聚

然而好事多磨，翊寶的行程再次出狀況：翊寶和婆婆從西安搭飛機到了上海，興沖沖準備過邊檢，卻被告知旅行證件過期了，不能出關；他們只好拖著行李，打道回西安，辦理一次性出入證明。

張玲說，「這次確實是我們事先未了解清楚，害翊寶和婆婆多白跑一趟，我們也只好再次將行程推後」。

翊寶最終在2月底回到美國，與父母團聚。張玲說，現在回想翊寶回美的時間點也是驚險萬分，「現在中國疫情多點爆發，上海尤其嚴重，翊寶如果再耽擱一點，就有可能去不了上海，或者困在上海，又來不了美國了」。

但讓張玲欣慰是，翊寶來美以後一切順利，雖然還不會說英語，卻也已能和幼兒園的同學和老師愉快相處，「更重要的是，我們發現孩子對我們並沒有生疏感，還是跟我們很親，這讓我們感到釋然；相信他能夠很快適應美國的生活，也希望疫情早日完全結束，讓我們能夠更方便地工作和旅遊，帶著孩子遊山玩水，享受大好時光」。