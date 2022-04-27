疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

羅希在協議離婚期間，為調劑心情，離開紐約旅行了一個月，圖為她在厄瓜多爾。(羅希提供)

「半夜醒來，我發現他坐在樓梯間，握著酒瓶。」來自北京 的羅希嘆口氣說。

羅素有飲酒的習慣，羅希也不是不清楚；他們2017年春天成婚，夫妻生活兩年有餘，2020年三月底，隨著新冠疫情 擴散，紐約幾近「封城」，羅素不間斷飲酒，愈飲愈上癮。

醉入封城 相處更難：前夫酗酒 我也因此染疫

疫情中，許多人的酗酒問題加重，從而影響了家庭關係。(記者鄭怡嫣／攝影)

羅希接著經常發現羅素回家時渾身酒氣，口齒不清，語義重複，身旁堆疊著數只一升大的空酒瓶；半夜裡醒來，發現他不見了，有時坐在樓梯間獨自小酌，有時輾轉附近仍然開張的酒吧，還因此把新冠病毒帶回了家，她也跟著中招。

新冠疫情除了造成無數人染疫甚至病故外，也有另一場與其並行的「大流行」(Parallel Pandemic)：慢性病得不到根治，精神疾病變得普遍，人的情感關係也由此變得脆弱、微妙、錯綜複雜，如同張愛玲「傾城之戀」所描述那般：有的情侶因疫情或戰亂「成全」了一樁婚姻，也有的夫妻因此由愛生惡，分道揚鑣。

這正是羅素和羅希的疫情寫照。

紐約市剛宣布居家避疫令時，吸一口空氣彷彿都有中毒的風險，街頭杳無人跡；起初羅希也以為，酗酒只是羅素對疫情可以理解的「應激反應」。他把酒瓶藏在微波爐裡，五屜櫥上；她叫他不要喝、不要藏了，他看似懇切地答應，一次次地承諾，但最終，大酒瓶幻化成了一堆堆更好藏、更數不清的「小酒瓶子」，她總也能找到它們。

於是，他們開始爭吵了。

跨國婚姻 出現裂痕：「我可以把妳驅逐出境的」

爭吵變得頻繁，因為他的酗酒，也因為二人的各種歧見。以前的日子沒有什麼特別歡欣的期待，但也不用擔驚受怕。但如今，稀鬆平常的生活又間雜難以調解的爭端。

「我感到婚姻在把我往下拉。」羅希說，「往前走兩步，向後倒退一大步。」她感到她已止步不前。

在這段跨國婚姻中，還有權利關係的不對等；2021年7月，一次爭吵後，羅素衝動惡言：「你知道，我是可以將你驅逐出境的。」

羅希隨即把婚姻綠卡甩給他：「你愛告不告，美國本來就不是我特別想待的地方。」

她當天就搬到朋友家，從此再未回兩人的小巢。2021年9月底，她向羅素提出離婚。

2016年夏天，25歲的羅希從北京中央戲劇學院畢業，到紐約攻讀碩士，不久便遇到來自紐約上州 的美國白人羅素，那是一個溽熱的下午，她幫她的朋友搬家，他幫他的朋友搬家，他們倆的朋友是一對夫妻，他們在一輛貨車前相遇。

不同黨派 常見矛盾：發現政治、生活息息相關

和許多來美不久的留學生一樣，羅希曾認為政治是政治，生活是生活，有著「勿論國事」本能規避的心理；但經過疫情期間一次又一次與羅素的爭吵，她才發現政治與生活息息相關。

「一個人的價值觀，決定了他選擇與對待生活與身邊人的方式。」羅希說。

許多兩性情感問題專家總結，那些在疫情期間選擇結束一段關係的愛侶，多是源於長久處於一室、家務與養育孩子的壓力、精神健康及經濟負擔等問題，但未被充分討論的身分政治(status politics)，也稱得上是其中重要的一環。

據美國家庭調研(American Family Survey)，在2016年，隸屬不同黨派的「跨政治婚姻」占比30%，夫妻一方為民主黨、另一方為共和黨的婚姻占9%，到2020年，二者的數據分別降到21%以及3.6%，越來越多的夫妻，因政見無法彌合，而無法再朝同一方向成長。

2020年，美國社會風起雲湧，曾經潛伏的社會矛盾都隨著疫情激化，變得明目可見；而當工作停擺，每日置身在如此動蕩的環境下，又無可避免地觀看、收聽與討論這些大事件後，羅希發現，羅素的黨籍雖為民主黨，卻滋生身為白人男性無可名狀的有關身分的失落感，也變得像許多共和黨人一樣，更輕信陰謀論。

「他會沒有來由地猜測，病毒是武漢的研究所製造並釋放的。」羅希說，「這不是說我是中國人，向著中國，而是他的很多猜測，都沒有任何科學根據。」

同年5月底，非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明州警察以膝壓頸致死，引發全美抗議浪潮，當身在紐約的羅希也準備上街支援「黑人的命也是命」(BLM)時，羅素卻笑她愚蠢。

「妳被利用了」，他說。

那時，羅素在一家醫藥公司工作，認為若是同等崗位，身為非洲裔卻能得到更好的待遇，有不敢明言的慍怒與職場的壓力；同一時期，他也會在家中，強行給羅希播放反疫苗主義者、被指有種族歧視的自媒體人羅根(Joe Rogan)的播客。

族裔與壓力 漸行漸遠：無法面對問題 過得艱難

此外，羅素認為許多政治社會問題根本是子虛烏有，而為了讓少數族裔相互廝殺，民主黨創造了這些問題；就像他們爭吵時，羅素也認為她在誇大其詞。

「他雖然身為白人，但從未體會被系統性優待的特權。」羅希說，羅素高中學歷，是單親家庭的孩子，童年生活支離破碎，「與另一部分落在後排的白人男性一樣，他們拒絕成長，看不清受到父權社會傷害的其他人等，甚至是反感他們。」

這也使羅希覺得與羅素越走越遠，不再具備與之可以探討與共同面對問題的基石。她對這個男人感到失望。

在搬出他們位於紐約皇后區阿斯托利亞(Astoria)的租房後，羅希一度過得非常艱難，像是不得不突然拿起一把刮骨刀，一刀刀將他們五年的生活挫骨揚灰；羅希有過死的念頭，也曾記起與羅素好的吉光片羽，而忘記壞的瞬間。

生日同一天 命中註定？：「前夫小哥」也有很多優點

回到2016年，羅希去上州參加朋友的婚禮，與羅素第二次相遇，「像周圍晃著的一只小忠犬。」羅素的眼神掃過羅希，不時從她身邊走過又迂曲折回，就像是命中註定，兩人還驚奇地發現，彼此的生日是同一天。

自此後，他們便折返在曼哈頓與上州之間約會。那時羅希的父親被查出罹患癌症，羅希每月回北京探望父親，在醫藥行業工作的羅素為她檢索治療病情的前瞻動態，又次次從上州至機場與她送別。

2017年3月，他與她回國探望病重的父親，父親去世兩天後，他向她求了婚。

「事實上，『前夫小哥』也有很多優點。」時至今日，羅希用這四字來稱呼羅素，她說他體貼、愛乾淨，把家裡弄得井井有條。

這些都曾在她腦海中不斷放大，2021年8月，已經離家的她走入一家超市，忽然被過去與羅素的生活擊中，感到無力、眩暈，身體正在解離；她買了一堆從不會買、也不存在於她和羅素生活中稀奇古怪的食品，比如凍披薩、酵素茶，儘管離家僅三個街區，但她覺得寸步難行，叫了一輛車回家。

要找到一個不能讓她聯想到羅素的世界很難。協議離婚以後，她也嘗試通過社交軟體約會其他男性，可當與他們外出時，她覺得他們身上都有他的「影子」。她非常忌諱這種影子，吃飯時焦躁不安，腦袋放空，只想趕快回家。

一場恰到好處的風暴？：如果沒有疫情 或能長久

羅希如今的臥室，雖小但溫馨自由。(記者鄭怡嫣／攝影)

回顧這段因疫情終止的婚姻，羅希覺得如果沒有疫情，或許兩人的關係能夠長久，但也無異於「溫水煮青蛙」，疫情添柴加火，搧一搧風，使這渾水煮得更快、更沸；也無怪乎新冠被處理離婚案件的律師們稱為「一場恰到好處的風暴」(perfect storm)，要不直面挺過，要不摧枯拉朽，作鳥獸散，沒有不浮出水面的暗湧，也沒有中間尚可以將就的形態。

根據一家大型法律合同諮詢網站統計，新冠大流行期間，其基本離婚協議的銷售額增長了34%，而如羅希一般、提出離婚的女性數量也顯著增加，76%的離婚案由女性提出，與往年相比更是增加了16%。

2022年2月，羅希結束了為期一個月的散心旅行回到紐約，將最後一份離婚文件處理完畢，搬到布魯克林區布希維克(Bushwick)，與三位不同族裔的年輕人同住。她的房間不大，但身心已逐步恢復到安穩自由的狀態。

羅希從事音樂演出行業，疫情間的工作量驟減；重回單身生活的當下，她給自己定下三大目標：重新找一份工作；發出聲音，引起共鳴；重拾心勁，自我投資。

「要對得起自己受過的教育。」羅希說。