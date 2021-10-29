洛杉磯聯合學區拒絕打疫苗的員工被下崗

接種還是不接種，對於洛杉磯聯合學區的員工來說，是繼續工作還是失業的選擇。（檔案圖）

洛杉磯 聯合學區 那些拒絕打疫苗 的員工已失業。兩名教師、一名助教和一名食堂經理，因為拒絕強制接種疫苗，分別失去了教書職位或被直接解僱，他們為堅持個人信仰付出了砸飯碗的代價。

在洛杉磯聯合學區大約7萬3000名教職員工中，這幾個拒絕接種疫苗的人屬於異類，因為已有95%的教職員工至少打過一次疫苗。雖然面對公共衛生政策的要求和專家們引用了強有力的證據表明疫苗是安全有效的，但是，Jamal Y. Speakes Sr.、Hovik Saponghian、Angela Karapetyan 和 Nadine Jackson四人寧可失業。

洛杉磯聯合學區是美國最早要求員工接種疫苗的學校系統之一。10月15日的最後期限促使數千名猶豫不決的人在最後一刻選擇接種疫苗，因為沒有疫苗意味著不能進入校園，也不能工作。

洛杉磯市府系統工作人員（包括警察和消防員）的疫苗接種截止日期和決定正在臨近，他們本週獲得延期，要求在12月18日之前接種疫苗，否則將面臨「糾正措施」，其中包括啟動解僱程序。

根據洛杉磯聯合學區提供的最新數據，2214名員工沒有申請或沒有獲得豁免，他們已失去了工作或即將失去工作。另有大約 1500 人獲得豁免，175人因嚴重疾病或殘疾而獲得豁免，1325人因真誠持有的宗教信仰而獲得豁免。

資深高中教師Jamal Y. Speakes Sr申請了宗教豁免並獲得了豁免，但代價是他不得不放棄他在太陽谷的Valley Oaks Center for Enriched Studies 建立的廣受歡迎的電影製作項目，他的課程專注於教授學生幕後技巧。

50 歲的Speakes說：據他對上帝的認真信仰，他的心、靈魂和思想都屬於全能的造物主，將疫苗注入身體是違背他的信仰和良心的。他真的相信上帝賜予的免疫系統已被證明是對抗傳染病最強大的系統。