洛縣敦促孕婦打疫苗 全國只有31% 孕婦完全接種疫苗

洛杉磯縣衛生局官員29日敦促孕婦和新媽媽接種新冠疫苗，以避免該病毒引起嚴重疾病或對懷孕造成不良後果。（檔案圖）

在聯邦官員的領導下，洛杉磯縣公共衛生局官員29日敦促孕婦和新媽媽接種新冠疫苗 ，以避免該病毒引起嚴重疾病或對懷孕造成不良後果。

縣公衛局呼籲衛生保健提供者向懷孕、哺乳、試圖懷孕，或將來可能懷孕的女性傳達新冠疫情的風險。聯邦疾病防治中心 （CDC）29日發出類似呼籲，要求孕婦接種疫苗。該機構報告說，全國目前只有31% 的孕婦完全接種疫苗。

衛生局官員譴責有關疫苗可能對孕婦有害，或可能導致不孕症的說法，縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）在聲明中說，目前準媽媽和新生兒因懷孕而患上嚴重的新冠疾病的風險增加，令人不安的是，孕婦的疫苗接種率很低。 因此鼓勵孕婦與她們的醫生或助產士交談，了解如何最好保護自己免受病毒感染。可悲的是，錯誤信息繼續傳播，導致媽媽和寶寶發生本可避免的悲劇。

據統計，洛縣有1萬2944 孕婦檢測 呈陽性，其中12人死亡。在可獲得檢測信息的1萬2719例病例中，受感染母親所生的62名嬰兒也對該病毒呈陽性反應。

在全國，已報告的孕婦感染病例超過12萬5000例，其中2萬2000人住院，161人死亡。根據CDC數據，97% 因新冠住院的孕婦未接種疫苗。