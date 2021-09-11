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夫婦染疫雙亡 留下幼年五兒女

記者王若然／綜合報導
Macias一家。（GoFundMe）
Macias一家。（GoFundMe）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）一名37歲的護士，上月因感染新冠病毒去世，去世前才早產生下第五個孩子，但沒來得及看最後一眼。當時她的丈夫也染疫住院。根據其家人在GoFundMe上發佈的信息，丈夫也在近日不幸離世。

去世的護士名為Davy Macias，她是芳塔那（Fontana）凱撒醫院（Kaiser Permanente）的接生護士。她的丈夫，39歲的Daniel Macias是一名中學教師。兩人先後被診斷出新冠肺炎。

這對夫妻育有五個孩子，除了剛出生的女兒，其他四個孩子分別7歲、5歲、3歲和2歲。Davy Macias的哥哥Vong Serey說，「他們深愛著孩子們，他們每天都會對孩子們說我愛你。我想要孩子們知道他們被深愛著。」

Davy Macias疫情期間一直堅守療護崗位，直到懷孕的第七個月。根據她的哥哥Vong Serey，妹妹之前很健康，但不認為她已經打了疫苗，因為她對在懷孕期間打疫苗很猶豫。

夫妻二人生前帶著孩子去沙灘和水上公園玩耍，之後就確診了。Davy Macias在懷孕34周時，也就是她住院六天後，醫生為她催產。當時大約早產了六周。

這對夫妻的家人建立了GoFundMe帳號，截至10日晚，已經獲得捐款16萬元。

疫苗 GoFundMe 疫情

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