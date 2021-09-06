新冠病毒Mu變體 尚未構成直接威脅

Delta變種還沒結束，Mu變體又現身洛縣！（記者張宏／攝影）

新冠病毒72變，Delta變種還沒結束，Mu變體又已現身洛杉磯縣，已被世界衛生組織稱為「值得關注的變異」（Variant of Interest）。然而，美國 疾病控制和預防中心CDC並未跟進，總統新冠疫情 首席醫療顧問佛奇 （Anthony Fauci）博士也不認為Mu變體是一個直接的威脅。

洛縣衛生局官員表示，Mu變體以希臘字母表的第12個字母命名，已在39個國家和地區報告。「值得關注的變異」不像「確認變體」（Variants of Concern）（包括Delta變種）那樣被視為潛在威脅。拜登總統的新冠疫情首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，Mu很重要，儘管目前在美國很少見，但是正在受到關注，但現在不認為這是一個直接的威脅。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha博士在推特上表示，他懷疑 Mu、Lambda 或 C.1.2 會取代 Delta 成為美國的主要變體。他不會因為新變種而失眠，但他擔心人們因為當前疫情持續不絕的倦怠而疏忽大意。

然而，美國CDC並未將Lambda標記為「值得關注的變異」。Mu與另一個被稱為C.1.2的變種不同，後者最近在南非被發現。然而，世界衛生組織並未將C.1.2 列入其感興趣或關注的變體列表。另一種變體Lambda在6月份被世界衛生組織標記為「值得關注的變異」後，最近也引起了關注。一些科學家說，Lambda於12月在秘魯首次被記錄，值得關注，因為它已在南美洲廣泛傳播。