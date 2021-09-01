加州抗擊高傳染性的Delta變種病毒 表現比德州好

對比德州和佛羅里達州，加州在抗擊高傳染性的Delta變種病毒的鬥爭中表現得更為積極有效，目前加州疫苗接種正在穩步增加，檢測陽性率也在下降，因新冠住院的人數也趨於平緩。（檔案圖)

對比德州 和佛羅里達州，加州 在抗擊高傳染性的Delta變種病毒的鬥爭中表現得更為積極有效，目前加州疫苗 接種正在穩步增加，檢測陽性率也在下降，因新冠住院的人數也趨於平緩。

儘管如此，加州新確診病例的總體數量仍然很高，這意味著未來幾周還將持續增加新增病例。截至8月31日，加州七天陽性率為4.6%，低於兩周前的5.8%。相比之下，根據約翰霍普金斯大學的數據，美國人口第二多的德州測試陽性率為16%。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州疫苗接種率是美國最高的，但是他不認為加州陽性率是全美最低的，因為對於疫苗低接種率的西裔和非裔族群來說，還有很多工作要做。

目前超過 80% 符合條件的加州人已接種至少一劑疫苗。根據聯邦疾病防治中心的數據，加州在12 歲及以上居民的疫苗覆蓋率，在所有州中排名第九。加州部分接種率為 80.6%，超過賓州的 80%，紐約是78%，佛羅里達州是73.1%，德州是68.6%。但是只有大約一半的非裔和西裔的加州人部分接種疫苗，白人居民的這一比率為 61%，亞太裔為 75%。

截至8月30日，加州有8342名新冠患者住院。這僅比前一周增長1%，比前一周的環比增長11%有了很大的改善。儘管如此，現在住院的新冠患者比去年夏季激增的任何時候都多。加護病房（ICU）也保持忙碌，加州8月30日ICU病房有2128人。