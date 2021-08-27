洛縣學童新冠病例增 起因校內運動

洛縣兒童新冠病例增加，多起疫情爆發與學校體育活動有關。（KTLA 5視頻截圖）

隨著洛杉磯縣各中小學開學上課，並啟動大規模的新冠病毒檢測工作，衛生官員日前報告說，病毒在未接種疫苗 的兒童中傳播，多起疫情 爆發與學校運動有關。

洛縣 公衛局局長費若（Barbara Ferrer）在26日媒體發布會上指出，儘管最近幾週該縣其他年齡組的病例率都有所下降，但未接種疫苗的兒童病例，從5月的每10萬人中73例，上升到8月14日的每10萬人中307 例。費若說，上升趨勢明顯，而且未接種疫苗的兒童感染後的住院率，也遠高於接種疫苗的兒童住院率。「隨著學校重新開放，預計疫情會繼續呈上升趨勢。」

根據縣衛生部門的數據，8月16日至22日期間，K-12學校報告了 3186例新病例，許多病例都來自洛杉磯聯合學區（LAUSD），那裡的孩子每週都要接受檢測，所有教師和工作人員都必須完全接種疫苗，並接受定期檢測。

雖然大多數學校在此期間僅報告了一個病例，但LAUSD 84所學校、其他學區39所學校都報告了3例或更多感染病例。此外，洛縣一週發生三起集體性感染，影響了數十名學生。費若說，在本月報告的14起學校疫情中，有一半與體育活動有關。

7月30日至8月20日期間，高中啦啦隊和舞蹈隊共爆發了9次疫情，涉及131名學生。費若說，這幾起爆發的疫情都與室內活動場地有關，來自不同學校的學生聚集在一起，每所學校都遵守不同的口罩規定。

基於目前洛縣疫情傳播風險較高，聯邦疾病防治中心(CDC)建議學校取消高風險的體育活動、課外活動，除非每個人都接種了疫苗。費若提出，洛縣將改變原有的指導方針，要求所有運動員和工作人員，在賽後72小時內進行病毒檢測。此前，學生參加足球、棒球、啦啦隊、摔跤等中、高風險運動，已被要求每週接受測試。

同時，無論疫苗接種情況如何，所有室內活動的參與者都需要戴口罩，學校在可行的情況下，可將活動轉移到戶外，並減少室內容量。費若說，「我們都希望防疫措施簡單些，規則不需要改變，但病毒傳播已經改變，我們需要一些靈活性來適應更危險的變種病毒。」

洛縣一直面臨著放寬檢疫要求的呼籲，因為這些要求比加州的要求更嚴格，人們擔心有太多學生因此缺課。在LAUSD，有6500名學生在開學第一周缺課一天或多天。

目前，未接種疫苗的學生如果接觸了病毒，需要隔離10天。如果他們在接觸病毒6天後檢測呈陰性並且沒有症狀，只要隔離7天。隨著學校病例激增，衛生部門正在向大規模爆發疫情的學校派遣團隊，以幫助管理隔離措施。

洛縣兒童之間出現了更多的病毒傳播，因為他們現在回到學校後與他人有更多的接觸，同時，高度傳染性的Delta變種病毒正在洛縣肆虐。什麼是保持學校開放的最佳方式？ 「接種疫苗。」費若說。但目前，只有12歲及以上的兒童才能接種新冠疫苗，他們無需預約即可前往任何接種地點注射。