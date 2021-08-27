英研究：染疫者的血栓風險 比打AZ疫苗的人還高

英國大型研究顯示，新冠肺炎患者可能發生血栓的風險，比起接種AZ或輝瑞疫苗的人高。（美聯社）

根據發布在英國醫學期刊（British Medical Journal）的研究，新冠肺炎 患者發生血栓的風險，比接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）或輝瑞 （Pfizer）疫苗 的人高。

研究顯示，每1000萬人接種AZ疫苗，出現罕見血栓症候群的比起正常狀況多約66人，相較下，每1000萬個新冠病毒檢測結果呈陽性的人，血栓案例多出12614個。

這份研究追蹤去年12月到今年4月間接種AZ或輝瑞疫苗的2900萬人，同時也追蹤170萬名新冠肺炎患者。

這顯然強化了持續使用AZ疫苗以保護民眾免於重症住院或死亡的決定。然而，許多已開發國家限制較年長成人才打AZ，因為擔心較年輕人口的血栓風險偏高。

該研究的共同作者、愛丁堡大學教授Aziz Sheikh說，研究雖然表明可能出現副作用，但也強調「接種疫苗以降低個人凝血和出血風險」的重要性。

研究人員觀察到，比起打第一劑疫苗，染疫者出現血小板低下的機率幾乎高8倍。新冠病毒促成中風的風險，高於接種第一劑輝瑞疫苗。

這份研究沒有證明血栓案例是否絕對由疫苗導致，儘管主管機關說可能有連結。該研究雖由牛津大學土進行，但作者說，他們獨立於研發AZ的牛津科學家。