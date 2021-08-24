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南加橙縣完全接種66.6% 日均檢測陽性比率是8.1%

橙縣訊
橙縣醫學專家表示，未來隨著檢測人數增加，感染者數量也會增加。（橙縣衛生局）
橙縣醫學專家表示，未來隨著檢測人數增加，感染者數量也會增加。（橙縣衛生局）

南加橙縣（Orange County）上一周12歲以上符合接種疫苗資格民眾，至少接種一劑疫苗者比例達76.2%，完全接種疫苗者比例是66.6%。公共衛生官員表示，接種疫苗人數正在上升。該縣目前新冠病毒滾動日平均檢測陽性比率是8.1%。

橙縣24日新冠肺炎感染入院患者數較比23日減少六例，重症加護病房患者數增加較多，從原先116例增加至132例。縣域平均每周新冠肺炎感染數基本保持平穩態勢，但病毒檢測陽性比例沒有變化。24日統計，在過去三天增加感染病例1855例，新增死亡兩例。目前該縣總計新冠感染病例超過28萬例，總計死亡逾5100例。

該縣醫學專家指出，較比COVID-19感染病例，感染入院患者統計數更為重要。因為一旦醫療系統負荷過重，同樣會對其它健康系統造成衝擊。預計未來更多人接受檢測比如學校或商家，感染病例也會相應增多。

橙縣首席執行官Frank Kim表示，已經注意到感染病例發展減慢情況。從感染陽性比例來看，顯示較高數字出現要晚些，所以希望感染陽性比例能趨於平穩，且這種情況正在降低。但要真正擺脫疫情，還需要大家共同努力。

他同時指出，隨著感染比例達到高點，入院患者數量也會隨之增加。居民感染病毒後需要十天左右才能出現感染症狀，須入院治療，醫院也未出現超負荷情況。據縣公衛局統計，該縣尚有ICU成人床位19.5%，及70%呼吸機可提供使用。

疫苗 檢測 橙縣

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