洛縣民眾22日在指定處接種疫苗 可獲美足賽門票

州公衛局在英格伍市舉辦Let's Get to Immunity活動。（州公衛局網站）

加州 公共衛生局22日在洛杉磯舉辦接種新冠（COVID-19）疫苗 ，獲當天美式足球 比賽門票活動，地點在英格伍市（Inglewood）新近落成的SoFi Stadium美式足球場。活動屬於州府舉辦的「讓我們免疫」活動的一部分。

接種新冠肺炎疫苗民眾，可獲得洛杉磯Chargers隊在賽季前比賽，在SoFi Stadium對陣舊金山49ers隊的門票。加州公衛局22日午間至午後4時，在SoFi美式足球場外，搭起臨時接種診所提供免費疫苗注射，前75名接種者每位將獲得午後4時30分比賽門票兩張。

據州公衛局稱，接種者也可購得Chargers隊的紀念商品。該活動還包括其它遊戲活動，包括cornhole和horseshoes。這次接種活動是州府舉辦的「讓我們免疫」（Let's Get to Immunity )接種疫苗行動的一個部分。

據稱，有關機構已就22日在SoFi Stadium舉辦美式足球賽季前比賽，在英格伍市發布交通擁堵警報，時間是當日午間至晚10時，提醒駕駛繞行。

州府舉辦的「讓我們免疫」接種疫苗行動，是2021年3月中旬由加州公衛局開始主辦的，目的是鼓勵民眾暸解疫苗相關知識，和鼓勵接種疫苗的公共教育活動，在全州58個縣展開。活動內容包括廣播、印刷品、電視及設立電子廣告牌，突出多元文化及多語言載體，以及其它相關內容，總投資約4000萬元。