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一票反對 洛市室內公共場所出示疫苗證明延後

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一票反對 洛市室內公共場所出示疫苗證明延後

記者楊青／洛杉磯綜合報導
韓裔市議員李約翰13日宣佈不支持洛杉磯市議會要求民眾進入公共室内場所時必須提供疫苗接種證明的法規。（檔案照）
韓裔市議員李約翰13日宣佈不支持洛杉磯市議會要求民眾進入公共室内場所時必須提供疫苗接種證明的法規。（檔案照）

洛杉磯市議員李約翰（John Lee）13日表示，他將不支持洛杉磯市議會要求民眾進入公共室内場所時必須提供疫苗接種證明的法規動議。洛杉磯市疫苗條例將推遲批准。

洛杉磯市提出的疫苗條例動議日前以13對0的票數通過，但當時John Lee和Joe Buscaino兩名市議員缺席沒有參加投票。李約翰因為接觸了COVID-19感染病人並出現了症狀，但目前檢測呈陰性。

洛杉磯市議會11日以13比零票通過一項動議，由市府律師準備一項法規，要求進入洛杉磯市轄區室内公共場所，包括餐館、酒吧、健身房、音樂廳、電影院、劇院甚至零售店等場所的民眾，要出示至少已部分接種疫苗的證明。

該動議是洛杉磯市議員Nury Martinez和Mitch O'Farrell上周提出， O'Farrell表示，相關大量數據已證明疫苗對大家的保護作用，但仍有很多人不願意接種疫苗，導致疫情不斷起伏，死亡增加，包括一些12歲以下的孩子。動議11日獲得洛杉磯市議會全數通過。

李約翰13日提出反對意見，意味著洛杉磯市議會的疫苗法規不會通過一讀。根據法令，審議和批准將再推遲一周。疫苗法規動議需要市議會全數通過才能進入第二輪表決。

洛市檢察官辦公室週五表示，正在與其他為該條例提供額外信息的城市部門溝通，一旦收到市議會通過的正式通知，很快推出正式法令。

李約翰周五在發給選民的電子郵件中表示，一天前洛杉磯市議會通過的所謂的疫苗法規，目前基本上是無效的。他說，疫苗接種是人們對抗COVID-19的最有效工具，但要求民眾進入公共室内場所時必須提供疫苗接種證明不是辦法。所謂的疫苗法規「不公平地懲罰那些有合法的醫療原因無法接種疫苗的民眾」，沒道理。

疫苗 洛杉磯 電影院

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