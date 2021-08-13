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FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

研究：AZ血栓副作用 罕見但極具破壞力 年輕人致死率高

編譯黃淑玲／綜合報導
牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研製的AZ新冠疫苗。（路透）
牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研製的AZ新冠疫苗。（路透）

美國財經新聞網站CNBC報導，一項新發表的研究顯示，牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作的AZ新冠疫苗血栓副作用，「罕見但破壞力強大」。

美國麻州醫學會（MMS）周三（11日）在新英格蘭醫學期刊上發表經過同儕評閱的一項研究，分析3月22日到6月6日因出現血栓副作用在英國醫院就醫的前220名病患。研究指出，非常少數的人在接種AZ疫苗後出現血栓合併血小板低下，科學上的專業名稱為「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」（VITT）。

這220名VITT患者都是在接種第一劑AZ疫苗後出現症狀，就醫日期介於接種後的5到48天之內，自接種到入院治療的天數中位數是14天。整體因VITT致死率為22%。研究人員發現，這些出現VITT的患者，41%先前沒有其他確診的健康問題。

研究報告指出，「在英國成功的疫苗接種計畫中，VITT的出現是個罕見但破壞力強大且大家所不樂見的結果。」「我們發現副作用多發生在年輕而健康的人，且致死率高。」研究對象這個群體，85%年齡小於60歲，年齡層介於18歲到79歲，年齡中位數為48歲。

為避免風險，英國政府自5月起，AZ疫苗在40歲以下民眾僅列為備用。

根據英國政府截至7月28日的資料，每百萬個接種第一劑或不明劑次的AZ疫苗人士中，有14.9個人會發生VITT副作用。數據在接種第二劑時，降到每百萬人中有1.8個人。英國懷疑是VITT的病例數，累計為411例。

阿斯特捷利康藥廠上個月自己做的研究，VITT發生率第一劑後為每百萬8.1例，第二劑後2.3例。

阿斯特捷利康周四表示，這篇新英格蘭醫學期刊刊載的新研究，「樣本數很小」。公司發言人強調，新近真實世界數千萬人接種AZ疫苗的結果，證明AZ疫苗與其他疫苗相較，夠安全，而VITT極為罕見且能夠治療。

英國管理疫苗接種當局已不斷重申，對大多數民眾而言，接種AZ疫苗的好處多於副作用風險。其他多個公衛監管機構，像是世界衛生組織（WHO）、歐洲盟藥品管理局（EMA），以及國際血栓暨止血協會（ISTH），也同意接種AZ疫苗利大於弊。

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