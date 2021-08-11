州長紐森要求加州所有學區老師打疫苗

州長紐森11日宣布一項命令，要求加州學校的員工必須接種新冠疫苗或每周接受測試。（檔案圖）

返校日在即，加州 州長紐森 (Gavin Newsom)11日宣布一項命令，要求加州學校的員工必須接種新冠疫苗 或每周接受測試，以證明他們沒有感染新冠病毒。

紐森表示，政府認為這是正確的做法，這是保持學校開放，並解決像他這樣的父母對孩子安全焦慮的可持續方式，家長要知道學校正在盡其所能確保孩子的安全。

紐森日前已宣布一項針對州政府僱員的類似政策，他11日在阿拉米達縣一所小學宣布這一消息，並公佈一些細節。

對於代表這些教師僱員的許多團體來說，全州範圍內為學校僱員提供強有力的疫苗接種，預計將是個好消息。加州教師工會曾表示，90%或更多的工會成員報告說他們已接種疫苗，且工會努力推動在冬季前儘早接種疫苗。

洛杉磯學區 是加州最大的學校系統，在要求測試方面比州政策走得更遠。加州只要求未接種疫苗的人接受定期檢測，而洛杉磯統一要求每周對所有學生和員工進行檢測，無論是否接種疫苗。

洛杉磯學區官員之所以採取這一步驟，是因為有證據表明，接種疫苗的人也會感染和傳播高度傳染性的Delta變種。洛杉磯統一測試計劃每天需要收集和處理大約 10萬個測試。

洛杉磯學區還要求學生在校期間即使在戶外也要戴口罩，這比州指導方針走得更遠。 在10日學校董事會會議上，學區官員表示這些措施超出州和縣的要求，16日返校日將到來，此舉讓父母感到放心。

根據洛縣數據，洛縣80個學區中，約有83%的K-12學區員工接種了疫苗。