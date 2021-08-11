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南加內陸兩縣不跟進洛縣 強制縣府員工接種疫苗

河濱訊
河濱縣和聖伯納汀諾縣府公衛專家繼續鼓勵民眾接種疫苗，坊間也有多數民眾支持接種疫苗。（洛縣南加大醫療中心）
河濱縣和聖伯納汀諾縣府公衛專家繼續鼓勵民眾接種疫苗，坊間也有多數民眾支持接種疫苗。（洛縣南加大醫療中心）

南加新冠肺炎感染病例近期激增，但部分民眾仍抵制接種疫苗，洛杉磯縣府已下令要求員工接種疫苗，並考慮在公共場合需出示接種疫苗證明。不過，內陸的河濱縣（Riverside County ）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）官員表示，他們現在不打算這樣做，雖然目前當地新冠感染病例及入院患者都不斷增加。

河濱縣截至8日感染入院患者較比兩周前增加近兩倍，僅在7月26日，有222例入院，而8日這個數字是437例。同樣，聖伯納汀諾縣8日有416例入院患者，包括93例在ICU，連續九天入院患者呈上升勢頭。

河濱縣府沒有考慮強制職員接種疫苗，或者要求民眾在公共場合出示疫苗接種文件。縣公共衛生局發言人表示，縣府遵循州府指南及建議，而且會繼續這樣做。一旦州府有變化，縣府也會考慮重新審視面臨問題。

聖伯納汀諾縣府目前也沒有計劃出台新的衛生規定或行政命令，發言人說，一切按照州府要求去做。縣政委員會主席哈格曼說，縣政委員們已交流過所謂接種疫苗行政令，但均表示不會實施。

目前，自新冠肺炎疫情發生以來，河濱縣總計感染病例超過31萬6000例，死亡逾4600例；聖伯納汀諾縣總計感染病例31萬3100多例，死亡超過4800例。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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