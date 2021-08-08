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聖地牙哥縣71.9%居民完成完全接種疫苗

記者啟鉻／綜合報導
聖地牙哥縣目前疫苗接種比例達71.9%。（聖安東尼奧醫院）
聖地牙哥縣目前疫苗接種比例達71.9%。（聖安東尼奧醫院）

南加聖地牙哥縣近期居民接種疫苗數量增多，新冠病毒（COVID-19）感染人數近日也不斷增加。目前全縣已有超過200萬人完全接種疫苗，正在接近施打疫苗目標。8日統計，該縣新增新冠肺炎感染者1387例，無死亡。從疫情發生至今，全縣總計感染者超過30萬5900例，死亡總計3800多例。

該縣施打疫苗目標是，在280萬名符合資格接種疫苗居民中，完全接種疫苗者比例佔75%。目前有200多萬人已經完全施打疫苗，該縣完成接種目標指日可待。目前縣府正積極鼓勵民眾，包括採取辦法讓較偏遠社區居民，完成接種疫苗。

根據4日更新的每周數據統計，全縣有201萬5700人，即全縣12歲以上符合資格居民中，已有71.9%的居民完成接種兩劑輝瑞疫苗、莫德納疫苗，以及施打一劑嬌生疫苗。該縣目標是完全接種疫苗民眾要達210萬1936人，要達到這個目標，需要至少8萬6000人完成接種疫苗，才能實現目標。該目標較比加州及全美目標高出5%。

據縣公共衛生局8日公布，新增感染入院患者四例，其中一例在ICU。過去一周新冠病毒檢測出現陽性比例是8.5%。

聖地牙哥縣退伍軍人醫療系統管理機構負責人史密斯表示，近期新冠肺炎感染人數上升，同樣對退伍軍人群體也是一個傷害。在過去六周，當地感染比例增加約六倍，在退伍軍人中，也同樣看到感染人數持續增加，尤其是那些未接種疫苗者。他強調，在接種疫苗的退伍軍人中未出現新冠肺炎感染入院病患，恰恰說明疫苗的有效性和安全性。

疫苗 新冠肺炎 聖地牙哥

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