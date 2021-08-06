加州參議員潘君達提案 限制疫苗接種點的抗議活動

加州立法將限制疫苗接種點的抗議活動。（unsplash.com）

加州參議會通過通過一項第742號提案，防止民眾在疫苗 接種點受到騷擾，針對恐嚇、威脅、騷擾或阻止人們接種疫苗的行為，可處最高6個月的監禁和/或最高 1千元的罰款。然而，這個提案又引發可能違憲的爭議。

今年1月，大規模疫苗接種場所道奇 體育場（Dodger Stadium），曾因受到疫苗反對者的抗議短暫關閉，此後有立法委員推出了禁止在疫苗接種場所抗議行為的提案。目前大規模疫苗接種場所多數已關閉，立法者擔心安全性較低的疫苗接種場所，例如藥店、公園、流動診所容易受到反疫苗者的攻擊。

州參議員潘君達(Richard Pan)原是一名兒科醫生，他撰寫了該法案。上個月，他在一家疫苗接種診所做志願者，看到抗議者用擴音器屢次打斷醫務人員與患者的交談。

他認為，普通民眾不應該因為接種疫苗而受到騷擾，其中包括疫苗接種者需要穿過一個由未接種疫苗的抗議者組成的隊伍，因此接觸到新冠病毒。

潘君達提出的措施，禁止阻礙、傷害、騷擾、恐嚇或乾擾與任何疫苗接種服務有關的人。該法案在州參議會高票過過，僅有四票否決。該法案將騷擾定義為在距離某人30呎範圍內，向他們遞傳單、展示標誌、參與任何形式的口頭抗議、或與該人進行任何教育或諮詢。這樣的定義希望能阻止有關疫苗的虛假信息，他說很多人沒有接種疫苗，就是因為接受了這些虛假信息。

而憲法第一修正案聯盟的訴訟主管Glen Smith認為，騷擾民眾接種疫苗是個明顯的問題，該提案試圖阻止這種情況是件好事。第一修正案聯盟是一家總部位於加州的非營利組織，旨在促進第一修正案，保障言論自由和集會自由等權利。但Smith認為該提案對騷擾的定義太嚴格，「為了遞給接種者宣傳冊，或者問他們問題，就要被限制在30呎之外，這似乎太過分。」

洛杉磯加州大學 法學院第一修正案憲法學教授 Eugene Volokh說，這比矯枉過正更糟糕，「該法律顯然違憲。」

Volokh對該提案有兩個主要關注點：首先，它模仿了類似法律，在墮胎診所周圍創建區域以防止患者受到騷擾，但該法案超出了法院過去的支持範圍。 Volokh認為，接種疫苗的人周圍30呎區域比法庭允許的要大。 Volokh的第二個擔憂是，該法案明確禁止人們向他人散發傳單或談論疫苗，「這違反了第一修正案。」

對此，潘君達認為「該法案是精心製定的」，防範接種疫苗的人們受到「阻撓、騷擾和恐嚇」，並相信完全在第一修正案的範圍內。