南加州內陸新冠感染新病例、入院人數均上揚

南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣居民接種疫苗數量增加。（檔案圖）

【河濱訊】南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣居民接種疫苗 比例日增。目前兩縣完全接種疫苗者均超過百萬人。COVOD-19感染及死亡數字統計，感染及死亡數均呈上升趨勢，感染入院患者及重症患者近日均有所增加。

河濱縣目前完全接種疫苗居民數量是105萬1300多人，部分接種者為16萬9100多人，總計接種至少一劑疫苗的居民超過122萬人。該縣總計撥付疫苗超過220萬劑。

河濱縣新冠肺炎 感染者總計30萬8500多例，死亡總計4600多例。上周入院感染患者288例，較比一周前增加49.2%。其中73例在重症加護病房，較比前一周增加58.7%。平均一周檢測 統計，每十萬人中出現感染者比例是14.2，平均一周檢測陽性比例是7.9%。

聖伯納汀諾縣12歲以上符合接種資格，已經接種疫苗居民超過100萬人，部分接種疫苗逾13萬3200人，完全接種疫苗者超過87萬1000人。已經接種疫苗者比例55.6%。該縣撥付施打疫苗超過182萬4000劑。

聖伯納汀諾縣自疫情發生至今，共有新冠肺炎感染者超過30萬6700例，死亡逾5000例。目前有入院感染病害258例，其中13例屬疑似。ICU重病患者49例。