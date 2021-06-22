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洛縣室内體育館將舉辦重啓後首場音樂會 防疫仍嚴格

記者楊青／綜合報導
預計7月17日在The Forum登場的大型音樂會，由噴火戰機樂隊（the Foo Fighters）擔綱，這也將是The Forum在去年3月疫情之後關閉17個月來的首場大型活動。音樂會要求觀眾全部接種疫苗，或出示72小時内病毒測試陰性證明。（The Forum）
預計7月17日在The Forum登場的大型音樂會，由噴火戰機樂隊（the Foo Fighters）擔綱，這也將是The Forum在去年3月疫情之後關閉17個月來的首場大型活動。音樂會要求觀眾全部接種疫苗，或出示72小時内病毒測試陰性證明。（The Forum）

加州全面重啓，民眾參與大型娛樂活動熱情高漲。英格伍（Inglewood）知名大型室内體育館The Forum，將在7月中旬舉辦重啓首場大型音樂會，入場券搶購洶湧。不過為安全起見，主辦單位要求所有觀眾都需已接種疫苗，或具備病毒測試陰性證明，觀看還需全程戴口罩。

預計7月17日在The Forum登場的大型音樂會，由噴火戰機樂隊（the Foo Fighters）擔綱，這也將是The Forum去年3月疫情之後關閉17個月來的首場大型活動，此次音樂會允許全部開放售票。換言之，1萬7505個座位可以坐滿觀眾。噴火戰機樂隊音樂會入場券，將從本周五上午10點開始銷售，目前觀眾預訂熱絡。

1967年建成的The Forum體育館，是洛杉磯市中心的史泰波中心啓用之前南加州地區最大的體育場館之一，舉辦過無數的大型體育比賽和音樂會。疫情發生後關閉之前的最後一次大型活動，是2020年3月12日美國創作歌手和唱片製作人羅西王子（Prince Royce）的「改變自我之旅（Prince Royce's Alter Ego Tour）」音樂會。

疫情期間體育館改作病毒測試中心，停止一切公眾大型活動。The Forum大型活動策劃資深副主席Geni Lincoln22日表示，非常熱望體育場重新迎來熱情觀眾和聽眾，但同時因爲疫情並未結束，公眾的健康安全仍是第一要務。所有購票者都需提前知道相關規則，所有觀眾必須已完全接種疫苗，或在參加音樂會前的72小時内病毒測試為陰性。所有觀眾在進入音樂會場時，需要出示相關證明，證明自己的疫苗接種和身體免疫狀況。

此外，由於是超過5000人的大型群體活動，按照加州和洛杉磯縣公共衛生部門的防疫指南，所有的觀眾和聽眾進入體育館都需要戴口罩。主辦單位也鼓勵民眾減少相互之間的接觸，包括音樂會期間的商業活動，盡量減少現金交易，體育館將提供更多的現金代用卡機器服務。該體育館更多的相關防疫指南，可參考www.thelaforum.com/backtotheforum.

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