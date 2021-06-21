為什麼未接種疫苗者有必要接種 新研究有答案

國家衛生研究院(NIH)一項新研究表明，新冠病毒可能會縮小大腦的某些部分，導致味覺和嗅覺的喪失，且會長期影響思考和注意力。(NIH圖片)

國家衛生研究院(NIH)一項新研究表明，新冠病毒可能會縮小大腦的某些部分，導致味覺和嗅覺喪失，且會長期影響思考和注意力。

前聯邦食品暨藥物管理局 （FDA）局長 Scott Gottlieb 博士，日前在受訪中提到這項研究結果，也作為另一個例子來舉證為什麼未接種疫苗 的人接種疫苗如此重要。他還強調越來越多的證據表明，人們在感染數月後仍可能患上與新冠病毒相關的疾病，這種情況被稱為「長期 COVID」。

Gottlieb博士表示，新冠感染者大腦的某些區域顯示出實際組織的減少，即大腦部分的萎縮。這非常令人擔憂，因為它確實表明病毒可能對大腦的某些部分產生直接影響，積累的信息確實表明新冠病毒是一種可能產生持續症狀的疾病。

他說，在新冠狀病毒感染後很久，一些持續性疾病包括持續異常快速的心率，這可能是由於病毒損害身體神經系統。目前尚不清楚病毒是如何導致大腦部分萎縮。如果病毒本身導致腦組織萎縮，或是新冠症狀導致大腦萎縮。無論機制如何，結果都強調病毒對未接種疫苗的人來說是多麼可怕。這不是良性疾病，這個病毒是需要避免的，而接種疫苗是避免它的工具。

報告中，該研究的作者說，他們確定新冠病毒對大腦的顯著影響，發現大腦某些區域的腦組織丟失，稱為灰質，該組織影響人的味覺和嗅覺。作者還發現病毒導致患者大腦中處理記憶的部分存在持續異常。

嗅覺或味覺喪失是新冠病毒的症狀。在長期病毒影響中，症狀可能包括難以思考或集中注意力。

但作者告誡，他們不能絕對肯定病毒和疾病有因果關係。儘管如此，他們的觀察是基於由病毒過程引起的一致異常模式，這表明病毒在中樞神經系統內傳播的可能機制。

這項觀察性研究由牛津大學和英國 帝國理工學院，及馬里蘭州的國家衛生研究院的科學家合作進行，並於上周發布在 MedRxiv 上。作者研究了394名患者，他們在感染冠狀病毒之前的醫療紀錄中，碰巧都進行腦部掃描，且在感染後也進行了腦部掃描。

這些患者紀錄與 388 名未感染冠狀病毒，但年齡、性別和種族相似，且兩次腦部掃描時間間隔相似的人的腦部掃描結果進行了比較。