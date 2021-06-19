Delta病毒株在洛杉磯縣蔓延 只打1針疫苗保護力不夠

洛杉磯縣年輕西裔和非裔居民在疫苗接種率方面繼續落後於其他族裔。（檔案圖）

洛杉磯縣的年輕西裔和非裔 居民在疫苗 接種率方面繼續落後於其他族裔。洛縣 公共衛生局局長日前表示，隨著加州經濟重新開放，工作場所變得更加擁擠、公共聚會增加，這一接種差距可能會使這兩個群體面臨更大風險。尤其更令人擔憂的是，Delta病毒變體病例數在洛縣緩慢但穩步上升。

縣公共衛生局局長費若(Barbara Ferrer) 表示，洛縣特別關注這種變種，因為它至比其他具有高度傳染性的新冠病毒變種更具傳染性。這種變體可能比其他變體導致更嚴重感染。雖然完全接種疫苗的人似乎可很好受到保護，免受 Delta 變體的感染，但只接種一針疫苗的人根本沒有得到很好保護。

費若重申，Delta 變種已在該縣存在約兩個月時間，在4月下旬至 6 月初期間發現了64例病例，其中大部分是在過去幾週內發現的。Delta 變異的大部分傳播發生在家庭內，64名患者中有 34 名住在一個有一個或多個其他 Delta 病例的家庭中。儘管有這個統計數據，但數字顯示該變體正在整個社區中傳播。有很多地方一個家庭的多個成員感染了 Delta 變體，政府確實認為 Delta 變體的流通量更大，在全國都發生過。對於沒有完全接種疫苗的人來說，這很令人擔憂。

截至 6 月 13 日，洛縣已接種了近1000 萬劑新冠疫苗，但接種速度已顯著放緩。費若說，在6月7日那一周，大約注射了6萬2000 劑，遠低於該縣 10萬劑的目標。現在已經重新開放，且在許多場所都取消安全禁令，疫苗接種勢頭減弱令人擔憂。

在年輕的非裔和西裔居民中危險性最高，在非裔居民中，只有15% 的12-15歲人口接種了至少一劑疫苗，而該年齡組中，西裔居民占21%，白人則為 38%。在16至17歲的人群中，只有 24%的非裔注射過一劑，西裔居民是37%，而白人則為 54%。