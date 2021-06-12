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「Delta」變種病毒傳染力強 輝瑞疫苗可對抗

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「Delta」變種病毒傳染力強 輝瑞疫苗可對抗

記者謝雨珊／綜合報導
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報檔案照）
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報檔案照）

「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，被認為是印度爆大規模感染率、和英國部分地區病例激增的罪魁禍首。這個變種病毒將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。根據Nature雜誌上刊登的研究報告，兩劑的輝瑞疫苗可有效抵抗多種興起的變種病毒，包括「Delta」變種病毒。

研究報告指出，只要新冠疫情沒有消退，新冠病毒就可能一直變種，因此持續擴大接種疫苗的人口是當務之急，也是避免新冠病毒變種的最主要方法。

目前「Delta」變種病毒已在洛杉磯地區被發現。洛杉磯縣公共衛生局掌握的數字顯示，變種病毒的傳播兩個月來一直處於低位。好在近期洛縣居民的樣本中，還沒有看到Delta或Kappa變體的數量有明顯增加。不過根據CDC研究報告顯示，其實近幾個月在全美各地較為活躍及普及的是Alpha變種病毒（B.1.1.7）。

變種病毒雖較為容易被傳播，但只要人民廣泛接種疫苗，仍可抑制它的散播力。全美致力於在今夏恢復過去生活，目前芝加哥成為全美第一個全面重啟的大城市，已於6月11日重啟，允許各商家回到過去的營業模式，不需再控制人流，也不用再戴口罩，除了搭乘大眾交通、進入醫療等特定場合。緊接著加州58個縣將於6月15日全面重啟，民眾仍需配合在某些特定場合戴口罩。

變種病毒 疫苗 口罩

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CDC數據：全美64%成人至少接種一劑疫苗

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