我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登飛抵英國宣告「美國回來了」 盼拋開敵意與孤立

飛美太麻煩 從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

加州6月15日全面重啟 不代表完全脫離口罩

洛杉磯訊
6月15日全面重啟後，不代表民眾可全然脫離口罩。（美聯社）
6月15日全面重啟後，不代表民眾可全然脫離口罩。（美聯社）

加州6月15日全面重啟，加州政府9日釋出更多相關規定，全面重啟後，沒打疫苗者在室內仍得戴口罩；完全接種疫苗者搭乘大眾工具或上班上學等高風險染疫區，仍得戴上口罩。

加州衛生廳長Mark Ghaly表示，完全接種疫苗者於6月15日之後，幾乎可以回到過往的正常生活，例如：出門逛街、去超市、進酒吧、上健身房，都可以不戴口罩。尚未打疫苗者，在室內仍然需要帶口罩，包括去超市、在餐廳、看電影等。

事實上，加州6月15日全面重啟後，不代表民眾可以完全脫離口罩。政府官員指出，民眾在某些場合仍得配合規定戴口罩。無論是否有打疫苗，只要去到以下場合，仍得戴上口罩。

第一、搭乘公車、火車、輕軌、飛機等任何大眾交通工具，民眾需要持續戴口罩，至少到今年9月13日。第二、民眾在進出醫院或療養院等醫療機構場合，仍得戴口罩。

第三、民眾在學校室內教室及托兒所等也需要戴口罩，但在室外場合不需戴口罩。

第四、在監獄及遊民所內，任何人仍需要戴口罩。

第五、任何人在室內工作場合仍必須戴口罩，除非室內全體員工均已完全接種疫苗，員工則不再需要在室內戴口罩。

第六、6月15日之後，進入迪士尼樂園的遊客仍得戴口罩。迪士尼全面重啟後，將不再限制遊客人流。

另外，像是室內的球賽、會議等大型活動，民眾必須出示疫苗卡或陰性檢測報告，才可以入場。提交不出打疫苗或陰性檢測的證據者不得入場。至於美食節、演唱會等戶外大型活動，尚未打疫苗的民眾，只要戴口罩出席，仍可被允許入場。不過政府官員仍鼓勵民眾出示疫苗卡或陰性檢測報告。

至於商家如何驗證客人有無接種過疫苗？政府官員建議用以下三項方式：第一、讓客人出示打疫苗的證明；第二、設計一套證實客人接種的系統；第三、直接要求大家戴口罩進出。政府官員說，全面重啟後，只要有人不戴口罩進出商家，就意味著此人已接種完疫苗。

口罩 疫苗 加州

上一則

北加接近群體免疫 南加州落後

延伸閱讀

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

加州打疫苗抽大獎 當局籲公眾謹防詐騙

加州打疫苗抽大獎 當局籲公眾謹防詐騙

仁德醫生已為社區打逾2萬疫苗醫生建議：新冠痊癒者也應接種

仁德醫生已為社區打逾2萬疫苗醫生建議：新冠痊癒者也應接種
參議員籲提供台灣更多疫苗 布林肯：正努力確保能送達

參議員籲提供台灣更多疫苗 布林肯：正努力確保能送達
專家：舊金山可望成加州第1個群體免疫地區

專家：舊金山可望成加州第1個群體免疫地區
疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成

熱門新聞

美國疫苗製造商莫德納（Moderna）今天表示，擬生產劑量減半的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，如此仍可預防變種病毒感染及供兒童注射。Getty Images

莫德納將生產劑量減半疫苗 仍可防變種病毒感染

2021-06-02 11:59
美國莫德納新冠疫苗。（路透）

莫德納疫苗也向美申請 「完全核准」 如獲批准可直接行銷

2021-06-01 13:07
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-09 02:16
目前全國多州採用樂透獎鼓勵更多民眾接受新冠疫苗接種。（Los Angeles Magazine）

疫苗樂透洛縣中三 疫苗接種加州排21

2021-06-05 14:27
洛杉磯縣擴大為居民接種疫苗。（洛杉磯縣衛生局提供）

加州疫苗樂透怎麽玩？

2021-05-29 17:29
為了提振夏季旅遊人氣，美國阿拉斯加州將為在當地機場降落的所有民眾，免費施打新冠疫苗。(路透)

阿拉斯加救觀光業 四機場免費打疫苗 國內外遊客都可

2021-05-26 19:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
拜登政府買5億輝瑞疫苗 贈送全球

拜登政府買5億輝瑞疫苗 贈送全球