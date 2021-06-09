加州6月15日全面重啟 不代表完全脫離口罩

6月15日全面重啟後，不代表民眾可全然脫離口罩。（美聯社）

加州 6月15日全面重啟，加州政府9日釋出更多相關規定，全面重啟後，沒打疫苗 者在室內仍得戴口罩 ；完全接種疫苗者搭乘大眾工具或上班上學等高風險染疫區，仍得戴上口罩。

加州衛生廳長Mark Ghaly表示，完全接種疫苗者於6月15日之後，幾乎可以回到過往的正常生活，例如：出門逛街、去超市、進酒吧、上健身房，都可以不戴口罩。尚未打疫苗者，在室內仍然需要帶口罩，包括去超市、在餐廳、看電影等。

事實上，加州6月15日全面重啟後，不代表民眾可以完全脫離口罩。政府官員指出，民眾在某些場合仍得配合規定戴口罩。無論是否有打疫苗，只要去到以下場合，仍得戴上口罩。

第一、搭乘公車、火車、輕軌、飛機等任何大眾交通工具，民眾需要持續戴口罩，至少到今年9月13日。第二、民眾在進出醫院或療養院等醫療機構場合，仍得戴口罩。

第三、民眾在學校室內教室及托兒所等也需要戴口罩，但在室外場合不需戴口罩。

第四、在監獄及遊民所內，任何人仍需要戴口罩。

第五、任何人在室內工作場合仍必須戴口罩，除非室內全體員工均已完全接種疫苗，員工則不再需要在室內戴口罩。

第六、6月15日之後，進入迪士尼樂園的遊客仍得戴口罩。迪士尼全面重啟後，將不再限制遊客人流。

另外，像是室內的球賽、會議等大型活動，民眾必須出示疫苗卡或陰性檢測報告，才可以入場。提交不出打疫苗或陰性檢測的證據者不得入場。至於美食節、演唱會等戶外大型活動，尚未打疫苗的民眾，只要戴口罩出席，仍可被允許入場。不過政府官員仍鼓勵民眾出示疫苗卡或陰性檢測報告。

至於商家如何驗證客人有無接種過疫苗？政府官員建議用以下三項方式：第一、讓客人出示打疫苗的證明；第二、設計一套證實客人接種的系統；第三、直接要求大家戴口罩進出。政府官員說，全面重啟後，只要有人不戴口罩進出商家，就意味著此人已接種完疫苗。