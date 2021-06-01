南加內陸兩個縣 居民接種疫苗比例均逾50%

示意圖。（衛生局官網下載）

南加 內陸的河濱縣（Riverside County ）至目前，施打疫苗 超過200萬劑，從年齡層統計，45歲以上居民施打比例較高，族裔施打比例依次是白人、西裔、亞太裔、非裔 。河濱縣和另一個南加內陸的聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），居民接種疫苗比例均超過50%。

河濱縣域居民完全接種疫苗的比例是39.3%，部分接種疫苗比例48.6%。女性接種比例高於男性，為53.4%，男性為46.5%。目前河濱縣新冠肺炎感染者總計30萬701例，死亡總計4608例。

聖伯納汀諾縣16歲以上居民接種疫苗人數逾85萬7000人，其中部分接種疫苗超過17萬人，完全接種疫苗超過68萬7000人。該縣目標是縣域70%居民接種疫苗。從族裔施打疫苗統計看，比例依次是白人、西裔、亞裔、非裔。年齡層統計是60歲以上居民比例較高。女性施打比例是44%，男性是37.8%。

該縣自疫情發生以來新冠肺炎感染者總計29萬8289例，死亡4555例。目前入院感染病患67例，ICU重病患者16例。