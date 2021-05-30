南加聖塔芭芭拉縣30至49歲居民疫苗接種比例最高

聖塔芭芭拉縣30歲至49歲居民接種比例最高。（本報檔案照）

據南加州聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）公衛局資訊，目前縣域疫情 是橙色級。截至目前，有逾42萬2000劑疫苗 施打，族裔接種比例依次是：白人、西裔、亞太裔、非裔 ；該縣30歲至49歲居民接種比例最高。

縣域已經接種第一劑疫苗的有22萬4000餘人，完成第二劑的居民超過18萬人，單劑疫苗接種者有逾1萬7000人。女性居民接種比例較比男性高。從年齡層看，30歲至49歲接種比例最高，其次是50歲至64歲，16歲至29歲，65歲至74歲，以及75歲以上年齡層。

截至5月28日，聖塔芭芭拉縣新冠肺炎感染者總計3萬4488例，死亡450例，入院感染患者八例，單日新增11例感染者，無新增死亡。該縣自新冠肺炎疫情發生以來，經歷三個每日新增感染者高峰期，分別是2020年5月8日，日新增310例；2020年7月1日，日新增268例；2021年1月11日，日新增550例。但邁入2021年5月，下降趨勢明顯。從感染者地區數量，聖塔芭芭拉市感染者最多，總計有超過1萬1600例。

聖塔芭芭拉縣於1850年2月成立，目前有人口逾42萬人。族裔構成分別為白人、西裔、非裔、原住民，亞裔居民包括菲律賓裔、華人、日裔、韓裔、越南裔及印度裔，還有太平洋島民等。據史料記載，在1萬3000年前，這裡就有美洲原住民生活。