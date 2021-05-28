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國殤日長周末臨近 當局呼籲謹慎樂觀

洛杉磯訊
國殤日長周末臨近，當局呼籲民眾謹慎樂觀。（本報檔案照）
國殤日長周末臨近，當局呼籲民眾謹慎樂觀。（本報檔案照）

國殤日長周末臨近，加上疫情明顯好轉，加州大部分地區經濟重開，民眾歡欣。不過，因為加州去年此時處於幾乎相同的狀況，但去年的長周末為夏日病例激增埋下隱患，因此當局呼籲民眾，雖有疫苗仍須謹慎。

最近重開的企業和餐館，以及後院燒烤的誘惑，對許多加州人來說都太誘人了，難以抗拒。但去年此時，加州正處於完全相同的情況，而且正是那個決定性的假期周末，為夏季病例激增埋下了隱患。乃至後來的感染、住院和死亡人數攀升至當時前所未有的高度，也使得當局不得不重新實施全面限制，遏制疫情蔓延。

而今年的長周末引發不同的反應，不是焦慮和恐懼，而是對加州現階段如何規劃的反思。洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）就表示，這個國殤日與上一個國殤日已經如此不同，我們能夠再次與家人和朋友相聚。

但這種樂觀情緒仍然伴隨著一絲謹慎，當局警告說，加州民眾應該繼續採取常識性措施來保護自己和親友。州長紐森提醒大家新冠病毒還沒有消失，「它可不會休國殤日長周末」。

不過在加州大部分地區，這個假期將是第一個看起來接近疫情前正常水平的假期了。加州 58 個縣中的 15 個縣，包括洛縣、橙縣都已經在最寬鬆的黃色級別，大部分地區的海灘和步道都是開放的，開著空調的室內餐廳也可用餐，體育館、遊樂園等，大部分都可開放。其他 35 個縣處於限制較少的橙色層級，也允許部分開放。

加州對私人聚會的最嚴格限制也已取消，但當局仍然強調，戶外仍然比室內安全，尤其那些尚未接種疫苗的人仍應謹慎。

加州 疫情 洛縣

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