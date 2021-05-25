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洛縣近420萬人完全接種疫苗 公衛局局長：令人鼓舞

洛杉磯訊
洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣居民近420萬人完全接種疫苗，這是一個令人鼓舞的數字。（本報檔案照）
洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣居民近420萬人完全接種疫苗，這是一個令人鼓舞的數字。（本報檔案照）

據洛杉磯縣公衛局25日宣布，縣域16歲及以上居民完全接種疫苗比例逾50%，這是一個具有標誌性的數字。但在30-49歲人群中疫苗施打比例較落後，增加了感染病毒風險。據稱，洛縣居民近420萬人完全接種疫苗。公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，這是一個令人鼓舞的數字。

自洛縣開始接種疫苗以來，在符合資格接種人群中，65歲及以上人群施打比例最高，是73%。在16至17歲年齡組中接種比例28%，16至64歲接種比例是46%。費若表示，年輕人群接種疫苗比例較低，不僅意味著該年齡段更容易傳播病毒，而且一旦染病後果更嚴重。在4月1日至5月15日，30至49歲年齡組因感染新冠肺炎入院比例最高，數量逾600例。

費若表示，這是首次出現的情況。4月前，該年齡段感染入院比例較比其他年齡段入院較低。但隨後出現的狀況令人關注，65歲以上人群因為接種疫苗比例較高，所以保護力較強。孩童及較年輕人群，或受到在學校戴口罩要求，感染及入院率也很低。但中間年齡段人群作為社區主要勞動力，若未接種疫苗，感染病毒風險就很高。

洛縣府致力持續鼓勵民眾接種疫苗，但目前民眾接種疫苗意願在減弱，截至上周五的前一周洛縣僅施打11萬8000劑疫苗。雖然統計或有誤差，但還是希望未接種疫苗居民趕緊施打第一劑疫苗，以便洛縣在未來能夠全面重啟。

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