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拜登政府與麥當勞、Uber合作 刺激疫苗接種率

編譯張君堯／綜合報導
白宮11日宣布，華府將與多個大型企業合作，包括麥當勞（McDonald's）和Uber等，希望刺激民眾的接種意識。
白宮11日宣布，華府將與多個大型企業合作，包括麥當勞（McDonald's）和Uber等，希望刺激民眾的接種意識。

美國總統拜登（Joe Biden）早前宣布目標在7月4日獨立日前，全國有最少70％成人接種最少一劑新冠肺炎疫苗，白宮11日宣布，華府將與多個大型企業合作，包括麥當勞（McDonald's）和Uber等，希望刺激民眾的接種意識。

白宮的聲明指出，叫車平台Uber及Lyft將透過其應用程式，宣傳接載用戶「免費來往」全國數以萬計的疫苗接種中心，這個優惠活動預計將在兩周後推出，直到獨立日假期為止。

而知名速食品牌麥當勞也宣布自7月起，旗下咖啡（McCafe）的杯子會推出新設計，印有美國衛生部門創作的「我們可以做到」（We Can Do This）口號，而食物外帶盒的貼紙亦會印上這個口號。另外，麥當勞亦會在5月底於紐約時報廣場（Times Square）展示有關疫苗資訊的廣告板。

衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）在聲明中指出這類型的「夥伴關係」，將幫助更多人做出有利其健康的決定，並了解他們可以採取行動來保護自己和社群。

其餘包括像紐約水牛城（Buffalo）的一家啤酒廠向接受疫苗注射的顧客提供免費啤酒，而聯合利華（Unilever）也在多個疫苗接種地點向衛生工作者和接種疫苗的人免費提供冰淇淋、冰棒和奶昔等，希望刺激民眾接種意願。

疫苗 麥當勞 紐約時報

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