儘管其他州新冠病例激增 加州疫情控制名列第一

其他州新冠病例激增，加州疫情控制名列第一。（unsplash.com）

俄勒岡州和華盛頓州面臨新冠病例激增，但加州人卻越來越樂觀，因為加州疫情仍處於穩定狀態，新冠病例及相關死亡人數都在繼續急劇下降。

目前加州的表現優於其他任何州，過去一周加州新冠病毒感染率最低。德州是加州的兩倍，紐約州是四倍，佛羅里達州是六倍，密西根州是全美發病率最高的州，每10萬居民中有299例感染病例，是加州每10萬居民29例的10倍。

舊金山加州大學 流行病學家George Rutherford說，加州疫情控制得最好，再次名列第一，過去兩週總病例數下降37％，住院率下降5％，死亡率下降近50％。

Rutherford上週表示，加州新冠病毒的陽性率就「像石頭一樣落下」，徘徊在1％左右。作為這一進展的標誌，洛縣 公共衛生局週日報告沒有新的死亡病例。儘管官員們說，由於週末報告延誤，這一數字可能被低估，但它仍然是一個突出的亮點。

過去一周，加州平均每天新確診病例少於2000例，與去年12月、今年1月激增高峰時每天約4萬5000例相比，下降顯著。上週，每天約60名加州人死於新冠肺炎，這是六個月以來從未出現的數據，1月加州曾達到每天562人死亡的高峰。

如果平穩的疫情趨勢繼續保持下去，洛杉磯、舊金山、馬連（Marin ）和Trinity各縣，可能會在本週進入限制級別最少的黃色等級，從而允許體育館、電影院、遊樂園、運動場館和博物館擴大容納人數。州長紐森（Gavin Newsom）表示，他希望加州6月15日完全重新開放經濟，只要住院率維持低數據，疫苗 供應充足，同時民眾繼續保持常識性防疫措施。

儘管上週洛縣第一劑新冠疫苗預約人數下降50％，但總體而言，加州人對接種疫苗的遲疑率仍是全美最低的幾個州之一。舊金山和聖地牙哥縣，超過60％的居民至少已注射一劑疫苗，洛縣47％的居民至少已接種一劑疫苗。此外，疫苗接種率在各族裔中表現不成比例，洛縣約50％符合疫苗接種資格的白人、亞裔和原住民已接種至少一劑疫苗，而只有約30％的拉丁裔和非裔居民已接種疫苗。