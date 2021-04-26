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人生如戲 尹汝貞失婚養2兒谷底翻身

娛樂新聞組／綜合報導
尹汝貞(左)見到布萊德彼特，滿滿少女心。（歐新社）
尹汝貞(左)見到布萊德彼特，滿滿少女心。（歐新社）

南韓73歲尹汝貞以「夢想之地」（Minari）拿下奧斯卡女配角獎，創下南韓102年電影史的第一人，也是繼1957年日本女星梅木三吉以「櫻花戀」奪女配角後，第二位獲得奧斯卡演技獎項殊榮的亞洲女星。

ETtoday報導，尹汝貞從頒獎人布萊德彼特（Brad Pitt）手中拿到獎時，彷彿少女心噴發直呼，「布萊德彼特先生！終於！很高興見到你。」眾人看到她的反應都哄堂大笑。結束時小布還放慢腳步，讓尹汝貞可以挽著他的手臂。

入行逾半世紀的尹汝貞，在南韓屬國寶級演員，年過70依然對表演充滿熱情，願意挑戰題材大膽的作品，獲封為「南韓梅莉史翠普（Meryl Streep）」。

另據鏡週刊報導，貴為影后的尹汝貞在巔峰時期與前夫趙英男結婚，從演藝圈引退後追隨先生的腳步來美國，但在當時，她做的卻是時薪僅2.75美元的超市工作，不過這份接觸人群的平實工作，不僅讓她擁有對答如流的英語能力，也能觀察到老百姓最平常的生活，在往後的綜藝節目「尹食堂」中，時常能看到尹汝貞以「西式幽默」來應對各種突發狀況，或許也就是在此時培養出了獨特人生觀。

尹汝貞就這樣度過超過10年以上的美國生活，最終因為趙英男出軌，與趙英男離婚後回到南韓。為了養活兩個兒子，她以「失婚女」之姿重返演藝圈，不過80年代的南韓民風尚屬保守，大眾難以接受離過婚又有過空窗期的女演員，甚至批評尹汝貞「不該出現在電視上」，反而是外遇的趙英男當時仍能在大眾面前活躍走跳，實屬諷刺。

韓綜「尹食堂」讓許多人看到尹汝貞(中)的西式幽默。（取材自豆瓣電影）
韓綜「尹食堂」讓許多人看到尹汝貞(中)的西式幽默。（取材自豆瓣電影）

南韓 美國 布萊德彼特

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