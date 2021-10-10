有些疫苗終身有效 新冠疫苗為何不行？

一名醫護人員在義大利羅馬為民眾注射新冠疫苗第三針。（路透）

華爾街 日報報導，麻疹疫苗 可以幫助接種者終身免疫，水痘疫苗的效力可以持續10到20年，破傷風疫苗也可以管上十年或更久，然而，新冠疫苗的效力在6個月後就大減。新冠疫苗的效力為什麼不能再持久一點？

根據報導，原因有二：新冠疫苗並非使用複製型病毒，所以做不到終身免疫；新冠病毒會不斷變異，使疫苗失效。

從歷史上看，最有效的疫苗使用的是複製型病毒，基本上可以做到終身免疫。麻疹疫苗和水痘疫苗使用的就是複製型病毒。

非複製型疫苗和蛋白質疫苗（如破傷風疫苗）的效力沒有那麼久，但注入免疫佐劑（一種可以增強免疫反應的物質），疫苗效力可以強化。破傷風疫苗和A型肝炎疫苗就要使用免疫佐劑。

嬌生和AZ新冠疫苗使用的是非複製型腺病毒，不含免疫佐劑。輝瑞和莫德納的mRNA新冠疫苗原理不同，不含任何病毒。

為了繞開人體的免疫機制，病毒和病菌有時還會變異，這讓事情變得更複雜。麻疹、腮腺炎、風疹以及水痘基本上不會發生變異，但據英國醫學期刊，目前至少已發現八種SARS-CoV-2變體，這種病毒正是引發新冠肺炎的罪魁禍首。

美國 俄勒岡健康與科學大學教授斯利夫卡說：「這確實讓疫苗的起效機制變得更加複雜，就好像慢慢地，你追蹤的目標變成不只一個。」