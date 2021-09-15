歌手妮姬米娜宣稱「打疫苗導致性無能」 醫學專家駁斥

嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）一則關於疫苗副作用的推文引發軒然大波，暗示友人打完疫苗睪丸腫大、性無能；醫學專家駁斥「完全無關」。示意圖／Ingimage

嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）一則關於疫苗 副作用的推文引發軒然大波，暗示友人打完疫苗睪丸腫大、性無能；醫學專家駁斥「完全無關」。

推特擁有2260萬追隨者的妮姬米娜今天一則推文受到各方抨擊，成為幾個深夜脫口秀節目的焦點話題。她提到一個在千里達（Trinidad）的表親不會去打疫苗，因為一個朋友打了疫苗之後睪丸腫大、性無能。

這名友人原本幾個星期之後就要結婚，因為發生了這件事，女方已經取消婚禮。妮姬米娜藉此表達自己對疫苗的態度，「好好祈禱，確定做出決定之後你覺得很自在，而不是因為被人家霸凌 才去打疫苗」。

有線電視新聞網（CNN）的醫藥專家古普塔（Sanjay Gupta）在電視批評妮姬米娜的說法，稱「全世界已經有好幾十億人打過疫苗」，都沒發現疫苗有這樣的副作用，不應把任何隨後發生的病症都算到疫苗頭上。

古普塔指出，睪丸腫大在醫學上來說是睪丸炎，「我毫不懷疑，這的確是發生在這個人身上的病症，我同樣毫不懷疑的是，這個症狀跟疫苗無關」。

他說，在千里達已經有32%疫苗覆蓋率的情況下，這麼多人打過了疫苗，同時也會有這麼多的人身上出現各種與疫苗無關的問題。當大眾瞭解更多資訊之後就會知道，打疫苗跟睪丸腫大或睪丸炎一點關係也沒有，這一點不必擔心。

古普塔提到，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗問世之後，一直流傳著疫苗會導致性無能或影響生育能力這樣的說法，現在已經有大量的醫學研究證明這個說法是錯誤的；「美國 醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）特別針對生殖能力研究，沒有找到任何關連。

他說，在美國已有將近2億人接種疫苗，全世界更多達數十億人已經注射，都沒有發現這樣的副作用。