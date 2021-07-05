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輝瑞疫苗在以色列的有效率下降 但預防重症保護力仍高

編譯季晶晶／綜合外電
以色列數據顯示，輝瑞疫苗近幾周預防新冠病毒感染的有效率下降，但持續為防範重症提供保護。美聯社
以色列數據顯示，輝瑞疫苗近幾周預防新冠病毒感染的有效率下降，但持續為防範重症提供保護。美聯社

彭博資訊報導，根據以色列政府數據，輝瑞公司（Pfizer）疫苗近幾周預防新冠病毒感染的有效率下降，但持續為防範重症提供強有力的保護。

從6月6日至7月初，疫苗的有效率降至64%，不如先前的94%；衛生部說，在Delta變種病毒於以色列傳播之際，發現此事。時機也正逢政府在6月初取消防疫限制措施。

儘管有感染增加的跡象，但數據顯示，注射輝瑞疫苗可保護民眾免於重症。根據衛生部，它在預防住院的保護性仍有93%，政府一份較早的研究顯示至少是97%。

最早出現在印度的Delta變種病毒正在全球蔓延，此時各國都在加緊擴大疫苗接種方案。變種病毒迫使部分國家延後或重新考慮放鬆商業、活動和旅遊限制的計畫。

輝瑞發言人Dervila Keane拒絕對以色列的數據發表評論。她指出，研究表明疫苗對新變種病毒持續擁有保護力，僅在某些情況下略為降低。她說，迄今為止的證據表示，該疫苗「將持續預防變種病毒」。

以色列是全球推動疫苗接種最有效率的國家之一。大約57%的人口已經完整接種過疫苗，50歲以上族群的接種率達到88%。

以國Ynet新聞網站報報導，新增確診病例當中有許多已經接種過疫苗。上周五，新增確診案例裡有55%先前接種過疫苗。在7月4日，930萬人口裡有35例重症，相較下，6月19日時為21例。

以色列總理辦公室說，政府計劃研究那些接種過疫苗卻感染上新冠肺炎的人，包括年齡、原有健康狀態和接種日期，以評估疫苗的保護力和消退速度。

在重新要求公共場所室內要戴上口罩後，當局也考慮恢復其他防疫相關的限制措施。官員還沒有決定是否建議接種第三劑疫苗。

輝瑞執行長Albert Bourla此前說，在完整接種疫苗的12個月內，有可能需要追加施打第三劑。

疫苗 變種病毒 以色列

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