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歐盟藥品管理局長：政府要有不同疫苗組合 對抗新冠

編譯黃淑玲／綜合外電
各國開打新冠疫苗，歐盟藥品管理局局長庫克強調，政府必須多元組合各種不同類型疫苗，才有最高勝算。 路透
各國開打新冠疫苗，歐盟藥品管理局局長庫克強調，政府必須多元組合各種不同類型疫苗，才有最高勝算。 路透

金融時報15日報導，歐盟藥品管理局（EMA）局長庫克（Emer Cooke）說，各國政府需要有個不同種類的疫苗組合來對抗新冠病毒疾病，如果只大量依賴一種可能會自取失敗。

她表示，透過多種不同疫苗組合，才能獲取最大的機會終結疫情。「我們從病毒大流行中學到的教訓時，每當我們開始掌握到一些原則要進行預測時，就又會有一些新的情況發生。」庫克提到各種可能碰到的狀況，包括生產出問題，某個環節疏失等等，所以最佳策略就是多樣組合，不要雞蛋都放在同一個籃子裡。

庫克之所以如此評論，主要是最近有許多富有國家開始傾向因血栓風險不用AZ疫苗，而偏好mRNA類型的輝瑞-BNT疫苗或是莫德納疫苗。上個月歐盟就大手筆追加採購18億劑輝瑞疫苗準備在2022年和2023年交貨。

去年11月接掌歐盟藥管局的庫克說，非常時期需要加速審核疫苗緊急使用的壓力非常大，但是「監管機關的角色，就是個獨立的科學角色。必須與政治處置區分開來，否則我每晚都沒辦法入睡。」

她提醒，製造疫苗絕非易事，人們往往低估，若要符會國際標準所需要付出的時間與努力。

疫苗 庫克 歐盟

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