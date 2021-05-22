亞太裔傳統月╱紐約商區總監陳作舟 改造華埠推手

一開始只是到社委會當義工的陳作舟，沒想到就此投身社區事務。(陳作舟提供)

紐約市曾一度為全世界新冠肺炎疫情最嚴重的地區，而曼哈頓華埠小商家更是首當其衝，在疫情未在紐約爆發前就已經受到影響；在民眾居家避疫的同時，為了尋思該如何維持商家餐館的生意，在空蕩的華埠街頭，有個人仍戴著口罩、脖子掛著照相機，穿梭在大街小巷，聆聽商家吐苦水，那個人就是華埠商業改進區、共同發展機構執行總監陳作舟。

陳作舟出生於台灣，在新加坡、香港和巴西成長，70年代當時19歲的他，隨著母親移民美國；陳作舟就讀紐約市立大學建築專業，畢業之後為著名建築師貝聿銘工作，他表示，貝聿銘的建築理念不是「革命」(revolution)，而是進化(evolution)，而如此的建築哲學，也影響到他之後為法拉盛和華埠服務的信念。

陳作舟踏身投入社區事務，是在21歲大學最後一年，看到皇后區第七社區委員會主席的公開信，希望招募志工協助社區發展，他當時想能藉由在社區服務，發揮在學校所學，於是成為義工；「我以為短短三年可以解決，沒想到一做就是13年」，讓他直呼：「上了當。」

陳作舟在2006年接手任職行政總監時，華埠正處於轉型的階段，他認為，一個地區要繁榮發展，除了治安良好之外，更要有自己的文化與特點，也要有自己獨特的步調。

陳作舟在19歲跟著母親移民美國。(陳作舟提供)

上任後，陳作舟推動清潔華埠的衛生、改善華埠過去給人的髒亂形象，還建立華埠的特色、增加社區吸引力，成功讓全世界看到華埠的蓬勃發展。

不過隨著疫情，全球經濟、觀光產業都受到影響，疫情高峰期民眾改為透過線上刷卡訂餐，但像華埠如此的老社區，有些店家更僅收現金，在疫情導致生意銳減，想要開始做線上生意，卻不得其門而入；陳作舟當時與團隊每日掃街，調查有開的店家資訊和可訂餐平台等，每日在網上更新，靠著雙腳為商家覓得一條生路。

在疫情後各個社區都想要復甦，而疫情前華埠就存在的問題，不但未被解決，反而更被突顯，陳作舟認為，目前華埠的最大挑戰有三：被孤立、優勢不再、面臨轉型。

對社區事務信手拈來，多年的經驗也成為他協助社區邁向再次繁榮的武器；「下一步要從基礎建設做起」，身為華埠商業改進區、共同發展機構執行總監，陳作舟說，在過去的經驗中，他曉得哪些路是死路、哪些路則能夠帶領華埠邁向康莊大道。

從大學未畢業的年輕小夥到現在67歲，事必躬親的陳作舟，在社區邁出的步伐並未受到年齡而影響，同樣大步且自信，即便已經過了退休之年，陳作舟卻沒有任何退休的打算，他笑說：「退休這件事是政客的把戲。」

未來，他仍堅持帶領著華埠「突破」，「我們已經走到一半了，不能就此放棄，成功的模組還沒出現，我們還沒做完，我們不放棄。」