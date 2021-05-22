亞太裔傳統月╱紐約市警督察吳銘恆 守護亞裔社區

吳銘恆說，「作為亞裔，我很榮幸在警界發揮作用」。(記者朱蕾/攝影)

紐約市警督察(Inspector)吳銘恆(Tommy Ng)投身警界已超過24年，是紐約華社最熟知的市警高階警官，也是眾多亞裔警察的榜樣，「作為亞裔，我很榮幸在警界發揮作用」，吳銘恆說，「在美亞裔可以在各行各業有所貢獻。」

吳銘恆出生在香港，1998年，16歲的他隨家人移民美國；和很多移民一樣，初到美國時，吳銘恆也遇到語言、文化等方面的障礙，但不服輸的個性讓他迎難而上，在布魯克林完成兩年高中學習後就順利考入大學。

吳銘恆從小正義感強烈、以助人為樂，因此立定志向成為警察；從大學業後不到一年，他便加入紐約市警，2003年從警員升為警佐(Sergeant)，之後一路晉升，2018年升為督察。

吳銘恆先後在布魯克林、曼哈頓、皇后區的多個市警分局任職；在皇后區法拉盛、曼哈頓華埠、布碌崙日落公園三個最大的亞裔社區所屬分局均擔任過要職，也是目前唯一在華裔居民較多的日落公園72分局和華埠5分局兩個繁忙分局擔任過局長的亞裔；會英語、國語、粵語、福州話等多種語言的吳銘恆，多年來是與紐約華社聯繫最密切的市警成員。

吳銘恆是紐約華社最熟知的市警成員，也是眾多亞裔警察的榜樣。(吳銘恆提供)

除了多年的警界經驗，吳銘恆還曾擔任由亞裔警員組成、擁有上千名會員的市警亞裔玉石協會會長，並多次獲獎；卸任後仍繼續支持和協助該組織的各項活動，幫助會員們實現更多、更大的目標。

吳銘恆現任職於皇后北區勤務指揮中心，主要負責社區警務計畫(NCO)、社區事務、學校、交通等；同時掌管紐約市警「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)，該工作組是因新冠疫情以來仇恨亞裔犯罪激增而於去年特別成立的，主導調查全市針對亞裔的仇恨罪案。

在吳銘恆的領導下，「亞裔仇恨犯罪工作組」力求突破語言、文化障礙，與受害者建立深入聯繫、全力破案。65歲的菲律賓裔女子卡麗(Vilma Kari)日前在曼哈頓無故遭仇恨攻擊，吳銘恆知道東南亞裔民眾大多喜歡吃芒果，便買了芒果和餐點親自送到卡麗家，讓卡麗非常感動；一名台灣女留學生5月初在紐約街頭遭攻擊後，吳銘恆也買了很多她喜愛的廣式點心去看望，她倍感溫暖。

吳銘恆說，亞裔最了解亞裔的文化、傳統、需要；「不管是移民背景還是語言障礙，都是我所經歷過的，所以我感同身受」；這也是他一直鼓勵更多亞裔加入市警的原因，「這樣能夠更好服務和保護亞裔社區。」

因為警察職業的特殊性，20幾年裡，吳銘恆與家人聚少離多，「節假日期間大多都在執勤，或時刻待命，一路走來，少不了家人在背後的支持」，他說，「儘管如此，若時光倒流，我仍會選擇從警，對我來說，這已經不僅是一份工作，而是我會全身心投入的事業，幫助民眾、服務社區，給我成就感和滿足感。」