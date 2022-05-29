台灣第2位女性西點畢業生 胡家琪載譽返國

胡家琪（中）日前在西點軍校畢典後，和父母親合影。並由射擊隊學弟撐開國旗作背景。圖/取自國防部青年日報

台灣派至美國西點軍校 就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為台灣第二位自西點軍校畢業的女性軍官。她已於日前返台，計畫6、7月參與愛國教育 與陸軍官校畢業典禮，授階為少尉軍官；初官落腳部隊應分派至八軍團的四三砲指部擔任排長。

台灣陸軍司令部29日表示，針對國外軍校畢業生，陸軍定期實施經管鑑定及座談等輔導作為，確保他們在部隊發展正常、長留久任。

台陸軍官校史上曾有三位女性通過美國在台協會（AIT）軍文考試，取得就讀西點軍校資格，胡家琪是第二位順利畢業的女性學生。

胡家琪為陸軍官校110年班、正90期學生，2008年通過甄選成為奉派就讀美國西點軍校的第三位女性軍校生，台灣時間今年5月22日畢業，胡家琪在西點表現優秀，四年級期間不但曾膺選擔任西點入伍生團「野獸營」實習連長，也曾榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。

據了解，就讀美軍校返國學生目前採戶籍地分發，砲科的胡家琪戶籍是台南，初官落腳部隊應為四三砲指部，該部指揮官張冠軍擁有美陸軍戰院學歷，嫻熟對美軍務。

西點軍校是在2000年重新開始接受台灣學生，第一位順利畢業者是西點2004年班的李武陵和2006年班的吳致廷，但兩人服役十年即行退伍；洪琬婷是第二位畢業的台灣學生，也是首位女性畢業生，目前官拜中校，任職台國防部 政務辦公室，負責外軍的聯繫與接待業務。胡家琪則是台灣第二位女性西點畢業生。