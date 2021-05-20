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拜登簽署「新冠仇恨犯罪法案」不給仇恨留空間

拜登簽署「新冠仇恨犯罪法案」 所有族裔受益

記者張筠／華盛頓報導
美國總統拜登20日簽署「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)。(美聯社)
美國總統拜登20日簽署「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)。(美聯社)

美國總統拜登20日簽署「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，他表示美國「不給仇恨留下任何空間」，該法案在國會參眾兩院通過證明美國在逐漸團結，以此為美國感到驕傲；新法將指導各級執法機構更好的辨識仇恨犯罪，清除各族裔的語言、文化障礙，保護包括亞裔在內的所有族裔。

拜登表示，美國必須團結，在過去一年多，面對疫情和仇恨的雙重打擊，太多亞裔家庭生活在恐懼與擔憂中，就算完成新冠疫苗接種，出行仍會因可能遭受無端攻擊而提心吊膽，學生擔心新冠病毒，同時還要防範校園霸凌，身心受害。

拜登表示，「新冠仇恨犯罪法案」獲得的黨派共識在華府已許久不見，這對華府和整個美國格外重要，也讓他對美國感到驕傲，美國「不會給仇恨留下任何空間」(give hate no safe harbor)；在此之前，地方執法機構對仇恨犯罪的分辨能力不足，也沒有足夠明確的辦案指導，此外，許多民眾因文化差異、語言障礙等限制，耽誤了報案或尋求執法機構協助的機會。

拜登表示，「新冠仇恨犯罪法案」將清除這些屏障，要求司法部指派專員，加速審查與疫情新冠相關的仇恨犯罪，指示司法部與衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)與各地社區組織合作打擊仇恨犯罪，協助各州和地方執法機構提供支持多語言的線上舉報系統，提升民眾對仇恨犯罪的意識並知道如何防禦，此外法案也要求各地加強對執法人員的培訓，了解如何辨識仇恨犯罪，提高審查仇恨犯罪的效率。

拜登說，面對仇恨，勇於發聲很重要，沈默也是共謀(silence is complicity)，如今「新冠仇恨犯罪法案」成為現實，我們需要持續、團結推動該法案的實施，希望和愛是可以傳染的(contagious)。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)隨拜登出席法案簽署儀式，她表示，一年前全美有逾1100宗反亞裔仇恨犯罪，而至今該數字已增至逾6600宗；仇恨並非憑空產生(come out of nowhere)，法案通過說明美國正在團結，這不僅能保護亞裔，更能保護所有族裔的利益。

賀錦麗說，拜登總統簽署此法案後，族裔歧視、極端主義仍會存在，因此美國的團結和努力會更重要。

「新冠仇恨犯罪法案」由民主黨籍日裔聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)、華裔聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)分別在參眾兩院提出，上月底在參院以94比1票過關，本月18日也在眾院以364比62票通過，反對的63人皆來自共和黨。

(影音來源：NBC News YouTube頻道)

仇恨犯罪 美國 拜登

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