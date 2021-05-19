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「新冠仇恨犯罪法案」 拜登周四簽署

「新冠仇恨犯罪法案」 拜登周四簽署

記者羅曉媛／華盛頓報導
國會19日下午舉行「新冠仇恨犯罪法案」的准入儀式，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮。(美聯社)
國會19日下午舉行「新冠仇恨犯罪法案」的准入儀式，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮。(美聯社)

在參眾兩院以壓倒性優勢過關的「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，19日在國會舉行「准入簽字儀式」(enrollment ceremony)，在兩院提案人民主黨籍聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)、聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)見證下，參眾院多數黨領袖就法案最終版本簽字，並送往白宮，將於20日由拜登總統簽字生效。

國會19日下午舉行「新冠仇恨犯罪法案」的准入儀式，將兩院統一的最終版本印在羊皮紙上，並由參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮，拜登將在周四簽署。

孟昭文表示，「新冠仇恨犯罪法案」距離終點又近一步，感謝參眾兩院民主黨領袖為此法案舉辦准入儀式，以及一路以來對法案的支持，並說他們是亞裔社區抗擊仇恨的真正盟友，是該法案的堅定支持者。

「新冠仇恨犯罪法案」上月底在參院以94比1過關，眾院18日以364比62票通過，所獲黨派共識為當下兩極分化的華府所罕見，反對票皆來自共和黨；該法案要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求協助各州及地方執法機構建立提供多語言支持的線上舉報系統，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪。

仇恨犯罪 眾院 拜登

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