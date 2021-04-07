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「你把新冠帶到美國」非裔女罵華人罵便衣警 當街被捕

記者張晨／紐約報導
案發當晚事發美甲店也早早打烊。(記者張晨/攝影)
案發當晚事發美甲店也早早打烊。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠6日下午發生一起疑似仇恨犯罪案件，一非洲裔女子在華埠附近一家華人經營的美甲店內恐嚇店家和員工，並大放種族仇恨言論，這一幕正好被在附近巡邏的便衣警員發現；但該女子仍不依不饒，甚至也開始辱罵便衣警員，而後被現場逮捕。

警方表示，案發當日下午近傍晚時分，在位於麥地臣街( Madison St.) 街43號的Good Choice For Nails美甲店內，50歲的非洲裔女子威廉姆斯(Sharon Williams)和店內員工發生爭執，隨後大放種族仇恨言論稱「是你把新冠帶到這裡」，而後又威脅使用暴力。

自反亞裔犯罪浪潮發生後，市警不但加大警力駐守，更加派便衣警員巡邏，一度被外界質疑為警局爭取利益的公關工具，不會有任何實質作為。

警方稱，案發時在附近巡邏的便衣警員正好看到這一幕，當時威廉姆斯又在店外騷擾另一名亞裔；便衣警員試圖介入，但不想也遭其辱罵，隨後現場將其逮捕並帶回警局調查。

6日傍晚約5時30分許，五分局門前集結了大批便衣警員，而直到傍晚10時20分左右，警員才將威廉姆斯從五分局內押出。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)此前就表示，一系列的變動將注重在對社區的外展工作，以及執法單位內部的編制；其中市警將在社區增加便衣警察，「我們要對那些攻擊者傳達明確訊息，無論是你透過談話、威脅性活動，或在人行道、地鐵月台上打算攻擊的目標，都有可能是便衣警察，所以請三思。」

五分局也表示，無論案件發生在哪裡，是在街道上、捷運系統還是任何地點，市警都會在附近確保人們的安全，因為會部署更多臥底警員在街上，「如果人們勇敢發聲，我們就會出現。」

威廉姆斯當日傍晚被押出五分局。(CBS截圖)
威廉姆斯當日傍晚被押出五分局。(CBS截圖)

威廉 警察 華埠

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紐約布碌崙亞裔女遭男子無故扯髮 仇恨犯罪工作組介入調查

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