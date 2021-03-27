該不該與孩子討論「仇亞、種族歧視」？亞裔父母煎熬

近來全美反亞裔的暴力事件頻傳，亞裔家庭家長都在為如何向子女妥善解釋這種歧視偏見話題而傷腦筋。圖在賓州費城的40歲韓裔母親在與7歲女兒用餐時交談。(路透)

在攻擊亞裔 事件頻傳之際，又發生亞特蘭大 按摩店槍擊案奪走八條人命，其中六人為亞裔女性的凶案，仇視亞裔的種族歧視 議題引發高度關注，也讓許多亞裔父母面臨難題，思考該如何以及是否要與孩子解釋仇亞議題。

路透報導，過去一年，針對亞裔的仇恨犯罪劇增，人權倡導者表示這與新冠疫情有很大關聯，而前總統川普不斷以「中國病毒」、「功夫流感」(kung flu)等字眼稱呼新冠病毒，有人認為川普的話語加深仇視亞洲的觀點。

費城40歲韓裔的史蒂芬妮．史塔伯(Stefany Stuber)在亞特蘭大按摩店槍擊案發生後，決定坐下來好好與七歲的女兒談論此議題，女兒也對她提出問題；史塔伯說：「她問我為什麼有人會因為別人是亞洲人就傷害他們，有人會只因為我的樣子就想傷害我嗎？」

史塔伯由一對白人夫婦收養，從小在白人占多數的社區長大，她接觸亞洲文化的機會微乎其微，儘管從未懷疑家人的愛，但她仍遇過親戚給她取與亞洲相關的綽號（如Ching Wong、little konichiwa等）；史塔伯說：「我了解這背後的意涵，但我也了解這背後的無知，而我知道這給我的感覺如何。」作為家長，她希望女兒能了解此議題，因為她認為先瞭解事情是想出解決辦法的第一步。

洛杉磯的心理學家和教授Michi Fu指出，父母想要延遲討論困難的議題是很自然的事；她說：「因為他們覺得沒有對的工具，或者覺得必須要說完美的事。」

她表示，種族歧視的創傷，無論是親身經歷、直接或間接目睹，都能對一個人的身心健康帶來嚴重的影響。

住在維吉尼亞州的日本人小林洋子(Yoko Kobayashi)說，她和丈夫也許會和11歲的兒子討論仇亞議題，她兒子可能會在8月底回到學校上課。

來自台灣的李安妮(Annie Lee)則相當猶豫苦惱，她希望四歲和九歲的孩子能了解潛在的威脅，但又擔心他們年紀還太小，討論此議題會令他們不安；李安妮說：「我希望他們有個正常的童年，不需要擔心某些事，但同時我又希望如果有任何事發生，他們能夠保護自己。」