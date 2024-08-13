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亞凱迪亞市議員鄭博仁競選連任 百人站台支持

記者楊青／亞凱迪亞報導
上百支持者11日為鄭博仁（後排中）競選站台，表達支持。（記者楊青/攝影）
上百支持者11日為鄭博仁（後排中）競選站台，表達支持。（記者楊青/攝影）

亞凱迪亞2024年市議員選戰起跑。第四區競選人、現任市議員鄭博仁（Paul Cheng）11日舉行造勢會，上百支持者站台支持，氣勢如虹。

來自亞凱迪亞當地和聖蓋博谷多個城市的支持者、義工和民選官員，11日下午冒著近百度高溫前往亞凱迪亞，為鄭博仁選競選連任站台。

鄭博仁表示，四年前他競選亞凱迪亞市議員，恰巧新冠疫情剛剛發生，經濟環境低迷；現在四年過後，他非常愉快且充滿信心地的競選連任，因為過去四年，在美國最需要我們的時候，亞凱迪亞人團結回饋社會，社會也感謝華人社區。他表示，四年來努力為大家做事，但還是有很多事情沒有做完，因此競選連任，希望大家繼續支持。

鄭博仁表示，公共安全、市民社區福利及地方發展，都是他對選民的承諾。此次尋求連任，他的競選口號是「Stronger Together（我們團結起來更強大）」，請社區支持他繼續努力，使亞凱迪亞市成為一個安全、繁榮和團結的城市。

鄭博仁說，亞凱迪亞雖然是比較安全的城市，但還需要繼續進步，亞凱迪亞需要消防局，希望大家支持將消防局留在亞凱迪亞；也希望亞凱迪亞市議會團結一致，不要內耗。居民最需要的是安居樂業，希望有一個團結強大的市議會。他希望選民和他一起努力，爭取打贏11月選戰。

加州華人地方參政前輩、核桃市前市長林恩成11日特別跨市來到現場為鄭博仁站台。他表示，十幾年前已經開始支持鄭博仁，這是第三次支持他。他認為，鄭博仁是一個很負責的地方民選官員，尤其在年長者和青少年事務方面，做了很多工作。而且不管是否有人看見，他都竭盡全力為大家做事，值得選民的支持。

多年隱居社區，林恩成回憶，1995年他當選核桃市議員時，南加州華人公職競選當選人屈指可數，當時組織華裔民選官員協會人還不夠，但現在華裔民選官員協會成員已超過80人，華人參選地方公職已開始走向更加成熟的階段。

亞凱迪亞市議員王愛琳、亞凱迪亞前市議員戴守真等，11日下午也到場支持鄭博仁。鄭博仁目前已獲亞凱迪亞消防員協會及市警察協會雙重支持的候選人。

上百支持者11日為鄭博仁（前排左三）競選站台，表達支持。（記者楊青/攝影）
上百支持者11日為鄭博仁（前排左三）競選站台，表達支持。（記者楊青/攝影）
亞凱迪亞第四區市議員競選人鄭博仁邀請社區支持他繼續努力，使亞凱迪亞市成為一個安全...
亞凱迪亞第四區市議員競選人鄭博仁邀請社區支持他繼續努力，使亞凱迪亞市成為一個安全、繁榮和團結的城市。（記者楊青/攝影）

亞凱迪亞 華人 加州

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