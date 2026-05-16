從獨居長者到都更視障者 輔大學生把新莊故事做成桌遊

輔仁大學社會工作學系114學年度「社區工作」課程所發起的「瘋桌遊、玩新莊：新莊桌遊百匯成果發表」，將於6月16日在輔大羅耀拉大樓SL345舉行。（輔仁大學社工系提供）

獨居高齡者需求、視障者因新莊都更面臨的搏命故事，都變成桌遊。台灣輔仁大學社會工作學系114學年度「社區工作」課程所發起的「瘋桌遊、玩新莊：新莊桌遊百匯成果發表」，將於6月16日上午10時10分至12時50分，在輔大羅耀拉大樓SL345舉行，現場展出八組學生歷經一年田野觀察、社區互動與反覆測試所完成的原創桌遊作品。

在場貴賓除了校內副教務長、院長外和課程師生外，更有多位設計師、桌遊店家和15家社區機構參與，以「桌遊成為認識社區與促進連結的媒介」為核心，透過交談和民主化過程選出可能上市的桌遊。

輔大社會科學會重視在地知識與經驗的發現，以及促進新泰五林區域的永續發展，社工系社區工作學生近60位，自2025年9月起走入新莊社區，觀察地方文化、歷史記憶與社會議題，透過試玩、修正與社區實踐，將於2026年6月推出桌遊2.0版本，將抽象的社區議題轉化為具互動性與教育性的遊戲設計。

此次發表的八組桌遊主題橫跨兒童安全、青少女處境、獨居高齡者的需求、視障者因新莊都更面臨的搏命故事，桌遊名稱包括「新莊危機偵察隊」、「新莊傳說・記者暗說」、「憶蕾拼圖搶奪賽」、「新莊打卡中」、「新莊卡牌大對戰」、「暗拼對決王」、「新莊少女的12個月」及「黑暗城市—新莊篇」。透過遊戲機制，引導社區不同年齡層的玩家理解社區中的人、空間與故事，讓桌遊成為公共參與與社會教育的新媒介。

課程主持人、輔大社工系副教授劉香蘭表示，學生並非只是「做桌遊」，而是在一年之中學習如何進入社區、理解地方、與居民互動，再將真實經驗轉化為可被他人理解與參與的形式。「這些桌遊背後，不只是創意，而是學生對地方的情感、觀察與行動能力的累積。」

活動當天除成果發表外，也將開放「新莊桌遊攤位體驗」，邀請與會者實際參與遊戲，透過「玩」重新認識新莊，現場並安排回饋與反思交流，希望促進學界、社區與實務工作者之間的對話。

本次活動獲台灣社會工作教育學會與感恩基金會補助，結合中港和福營圖書館、牡丹心社區發展協會、輔大醫院社工室、新莊社區大學、中華兒童暨家庭守護者協會、恆毅中學、環宇國際文教基金會等多個社區與民間單位協力參與，協力老師包括4個設計師、桌遊店長和3個社福界、地方學的老師。

社會科學院院長黃俊傑院長表示，這不只是一次課堂成果展，更是一場青年以創意回應地方的社會實踐，他期待能夠有上市的可能，將一學年的學習素養展現於世，是輔大重視人文強調行動的教育特色。