美學生成績出現1個世代的退步 橫跨不同收入、地理、種族

美國學生2025年考試分數都比2015年同齡學生表現退步。示意圖（美聯社）

史丹福大學(Stanford University)「教育機會計畫」(Educational Opportunity Project)13日公布學區 檢測成績最新統計，結果顯示不論住在哪個地點、不分家庭收入或種族，美國學生2025年考試分數都比2015年同齡學生表現退步，全國有83%學區閱讀成績下降，70%學區數學成績變差。

研究報告指出，許多學區出現的成績走下坡是長期表現不佳，並不是疫情 期間的暫時變動。

統計顯示，疫情發生之前的2017年到2019年期間，美國學生閱讀分數的退步程度與疫情期間的狀況幾乎相當，直到2024年閱讀成績仍以同樣速度下跌。

研究人員指出，雖然閱讀成績在2025年微幅進步，但不足以彌補落後程度，原本分數最低的學生損失最嚴重。

研究報告裡包括全國40個州以及華府特區三年級到八年級學生的學區測驗成績，約占全國整體學區的68%。紐約州、伊利諾州 等大約10個州由於退出考試(opt-out)比率最高或數據無可比較而被排除在研究統計之外。

紐約時報13日報導，美國學生測驗成績從1990年代以來持續進步，到了2010中期陷入停滯。

根據時間軸對照，成績停止進步與兩個事件吻合：「不讓任何孩子落後」(No Child Left Behind)聯邦法律的學校問責制度放寬，智慧型手機、社群媒體以及個人化學校筆電逐漸興起。

新冠疫情的發生讓成績下滑加速，貧窮學生影響特別大。疫情期間對學習帶來的某些影響到現在依然存在，例如現在學生缺席率還是比疫情發生之前來得高。

研究顯示，在全國三分之一個學區當中，學生閱讀程度與2015年相比，整整退步一個年級。

就連在最富裕的學區裡，超過一半學生的測驗成績還是比2015年差。參與研究的哈佛大學教育政策研究中心(Center for Education Policy Research)研究員凱恩(Thomas Kane)說，住在富裕學區裡的很多人都以為狀況一切良好，但其實隨著時間演進，學生成績卻退步很多。

學校對閱讀要求減少、課程簡化，對閱讀成績造成影響。

費城近郊富裕社區拉德諾鎮(Radnor Township)是賓州測驗分數最高的學區之一，老師要求學生讀完整本「梅岡城故事」(To Kill a Mockingbird)等經典著作。僅管學區裡絕大多數學生都精通閱讀，但州考成績顯示2025年得到優異評分的人數不到40%，2015年則有51%。