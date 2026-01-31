我的頻道

記者江良誠／南投即時報導
南投高中學生陳譽（中）分享英語學習秘訣，每天不中斷學習節奏，維持語感。（南投縣政府提供）

台灣南投縣第四屆縣長盃中小學生英文能力測驗比賽31日頒獎，南投高中學生陳譽拿下高中組第一名。他分享學習心得，每天固定閱讀英文、遇生字查字典、不中斷學習節奏，才能維持語感，陳譽強調，語感一旦中斷，恢復起來需更多時間與努力。

本屆比賽吸引中彰投近300名學生參與，由彰化師範大學命題，涵蓋聽力、閱讀與引導式寫作，全面檢測學生英語應用能力。同德高中校長蔡枳松表示，透過比賽與日常教學結合，不僅提升學生學習動機，也讓城鄉學生在英語實力上逐步拉近差距。

南投縣政府配合2030雙語國家政策，積極投入師資與教學資源，目前全縣聘用46名全職外籍教師，服務61所學校；另有32名兼任外籍英語教學助理，支援35所學校，確保學生從國中小到高中都有穩定的雙語學習環境。教育處也逐年編列經費，補助教師海外進修，提升第一線教學專業能力。

副縣長王瑞德表示，英語不只是考試工具，而是連結世界的重要能力，希望學生勇敢開口、多使用語言，在錯誤中累積實力，突破地域限制。縣長許淑華推動「紮根本土、放眼世界」政策，將出國獎助學金提高至1300萬元，補助對象從大專院校延伸至國中小學生，提前為南投青年鋪設國際學習管道，增強全球競爭力。

南投縣長盃英文能力測驗賽，吸引中彰投近300名學生參賽。（南投縣政府提供）

延伸閱讀

語感靠堅持 高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

