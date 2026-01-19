駐英副代表江雅綺訪母校杜倫大學 推動台英高教合作

我的頻道

中央社／倫敦19日專電
駐英國副代表江雅綺（左）近日拜訪母校英國杜倫大學，會晤負責國際事務的副校長歐瑪利（Claire O'Malley，右），盼促進台灣與英國在高等教育領域的進一步交流合作。（駐英國代表處教育組提供）
駐英國副代表江雅綺（左）近日拜訪母校英國杜倫大學，會晤負責國際事務的副校長歐瑪利（Claire O'Malley，右），盼促進台灣與英國在高等教育領域的進一步交流合作。（駐英國代表處教育組提供）

駐英國副代表江雅綺近日訪問母校杜倫大學（Durham University），與副校長、法學院副院長、社會學系系主任等校方領導層會晤，期待促進台灣與英國在高等教育領域的進一步交流合作。

江雅綺向中央社表示，拜會母校杜倫大學讓她想起10多年前在英國留學，不僅是知識學習，更是拓展國際視野、多元文化交流的寶貴經歷。她很感謝杜倫大學從自己在學期間，直到她現在返回英國工作，皆給予滿滿支持。欣見杜倫大學已與數所台灣的大學院校建立合作關係，高教交流合作是台英關係持續深化重要面向。

杜倫大學與台灣大學、台灣師範大學、清華大學及中山大學，總計4所台灣的大學院校，有姊妹校、交換學生等雙邊合作計畫。據校方統計，杜倫大學目前有超過200名台灣學生，其中最受台灣學生歡迎的為金融、管理、資料科學（Data Science）相關科系。

杜倫大學一名發言人今天回應中央社詢問表示，江雅綺近日訪問杜倫大學，曾與杜倫法學院（Durham Law School）及尤斯汀諾夫學院（Ustinov College）代表會面，並參訪大學的東方博物館（Oriental Museum）。

一如牛津大學和劍橋大學，杜倫大學為學院制大學，設有17個學院，同時也是英國頂尖研究型大學「羅素大學集團」（Russell Group）成員。

根據校方提供的資訊及官網論文電子資料庫，江雅綺在學時，行政編制隸屬尤斯汀諾夫學院；2012年，江雅綺取得社會科學與健康學院頒發的博士學位。

杜倫大學歷史悠久，是僅次於牛津大學和劍橋大學，英格蘭第3古老的大學。一如牛津大學和劍橋大學，根據國際高等教育調查機構QS的評比，杜倫大學是世界排名前100名大學。

此外，杜倫大學去年9月獲英國「泰晤士報」（The Times）評選為「2026年度大學」（University of the Year），在「泰晤士報」發布的全國大學院校排行榜總成績則位居第3，勝過並列第4的牛津大學和劍橋大學。評審特別肯定杜倫大學的教學品質、學生在學體驗及畢業生就業表現。

杜倫大學位於英格蘭東北部杜倫市。校方發言人告訴中央社，杜倫大學是傑出的研究型大學，在杜倫市小巧優美的環境中，提供一流的教育和在學體驗，畢業生在國際就業市場也有優越表現，在QS的2026年世界大學排名中，杜倫大學在「雇主聲譽」這一項指標，全球排名第64。

