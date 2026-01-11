台日友誼長存 桃園中山國小赴日本交流 收到跨海新年賀禮

我的頻道

記者張裕珍／桃園即時報導
中山國小日本交流結束回台灣後，近日收到來自日本東京中華學校同學的賀年卡，中山國小的同學們都驚喜又感動。（校方提供）
中山國小日本交流結束回台灣後，近日收到來自日本東京中華學校同學的賀年卡，中山國小的同學們都驚喜又感動。（校方提供）

台灣桃園市桃園區中山國小長年推動國際教育，為強化實體交流，去年起首度帶學生到日本小學交流，不僅跟著日本小學生一起入班學習，還有寫書法、玩劍玉等文化體驗；返台後於近日還收到日本小學生寄來的手寫新年賀卡，畫上富士山、鳥居、達摩等圖樣，跨海祝福新年快樂，讓中山師生都直呼感動，盼友誼長存。

中山國小校長蔡淑華說，去年12月中是中山國小第2次赴日交流，她與家長會長帶領30多名五年級學生，前往日本埼玉市小室小學及東京中華學校，展開為期5天的國際教育交流行程，小室小學寶田校長及東京中華學校吳育珊校長都親自歡迎與接待。

孩子們造訪期間正逢日本的歲末時節，實地走進日本校園，透過入班學習、文化體驗與校際互動，包含書法、摺紙、劍玉及戶外體育課，親身感受不同文化的教育現場，東京中華學校採用世界咖啡館換站上課活動，為2025年畫下充滿學習與感動的句點。

校方指出，為期5天的國際教育交流返台後不久，在2026年新年伊始，學校收到來自東京中華學校學生親手繪製、親筆書寫的新年賀卡祝福，一張張色彩繽紛的卡片上，有富士山、鳥居、達摩、不倒翁與生肖圖像，搭配中日文「謹賀新年」「新年快樂」「2026 令和八年」等祝福語，童趣十足、誠意滿滿，讓師生又驚又喜。

校方分享，中山國小的孩子在出發前，也親手製作台灣地形拼圖，並繪製介紹台灣特色文化的明信片，致贈東京中華學校及埼玉市小室小學的同學，如今在新年收到對方回寄的賀年卡，成為最真實、也最動人的回饋，讓中山的孩子感動萬分。

中山國小學生謝守訓分享，東京都中華學校的同學「中、日文都很好，也非常熱情」，讓他在交流過程中感到自在與開心，並期待未來還能再次參與交流活動。學生林鄭文庭也回憶，交流時，大家一同演唱「淚光閃閃」時，讓他深受感動，也更加體會音樂與語言跨越文化的力量。

「國際教育的價值，不只在於走出國門拓展視野，更在於讓孩子在真實互動中學會尊重、表達與珍惜。」蔡淑華說，交流期間，中山國小特別致贈埼玉市小室小學及東京中華學校「友誼長存」與「盟情永固」紀念盃，不僅是一份象徵性的贈禮，更代表三校以教育為本、以孩子為中心所建立的長久夥伴關係。

校方指出，中山國小長期致力於推動國際教育與多元文化學習，透過實地交流、書信往返與文化分享，引導學生培養國際視野與人文關懷，未來將持續國際教育交流。

桃園市中山國小每位學生親自製作台灣地形拼圖，作為送給日本同學的禮物。（校方提供）
桃園市中山國小每位學生親自製作台灣地形拼圖，作為送給日本同學的禮物。（校方提供）
桃園市桃園區中山國小長年推動國際教育，去年底帶學生到日本小學交流，感受不同的文化...
桃園市桃園區中山國小長年推動國際教育，去年底帶學生到日本小學交流，感受不同的文化衝擊。（校方提供）
中山國小同學和日本小室小學同學一起享用營養午餐。（校方提供）
中山國小同學和日本小室小學同學一起享用營養午餐。（校方提供）
桃園中山國小學生在日本小室小學操場上體育課。（校方提供）
桃園中山國小學生在日本小室小學操場上體育課。（校方提供）
桃園中山國小學生和日本小室小學同學一起上書法課。（校方提供）
桃園中山國小學生和日本小室小學同學一起上書法課。（校方提供）
中山國小校長蔡淑華（右）和埼玉市小室小學寶田校長（左）互贈紀念品。（校方提供）
中山國小校長蔡淑華（右）和埼玉市小室小學寶田校長（左）互贈紀念品。（校方提供）
中山國小日本交流結束回台灣後，近日收到來自日本東京中華學校同學的賀年卡，中山國小...
中山國小日本交流結束回台灣後，近日收到來自日本東京中華學校同學的賀年卡，中山國小的同學們都驚喜又感動。（校方提供）

